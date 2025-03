O que é uma reunião de grupo?

As reuniões de grupo podem ser muitas coisas diferentes para pessoas diferentes. Pode ser uma oportunidade para você reunir seus amigos para um churrasco ou um chá de bebê. Pode ser uma reunião de colegas procurando discutir um projeto ou um palestrante dando feedback aos estudantes.

As reuniões são mais comumente associadas a negócios e mesmo aqui elas ainda podem ser realizadas por muitas razões diferentes. A diretoria de sua empresa pode se reunir para tomar decisões importantes, sua equipe de sucesso do cliente pode querer fazer um brainstorming de novas idéias para melhorar o relacionamento com o cliente ou sua equipe de dados pode ter importantes pesquisas para compartilhar.

Inevitavelmente, estas reuniões são sobre colegas que se reúnem para discutir questões e impulsionar os negócios para seus objetivos.

Reuniões de grupo bem sucedidas devem ser produtivas com decisões tomadas, pontos de ação criados e uma sensação de satisfação sentida por todos os envolvidos.

Como ter uma reunião de grupo bem-sucedida

Você deve começar pensando sobre o objetivo da reunião. Por que você está reunindo as pessoas? A partir daqui, crie uma agenda para listar as coisas que você deseja cobrir. Você deve começar com as coisas mais importantes para garantir que elas definitivamente sejam cobertas. Depois disso, acrescente itens em ordem decrescente de importância.

Uma vez que você saiba o que precisa ser coberto. Fale com qualquer pessoa que possa cobrir um ponto em particular. Certifique-se de que eles entendam o que você quer e como a participação deles pode fazer as coisas avançarem.

Tenha sempre o objetivo de iniciar sua reunião dentro do prazo. Se você tiver muito a cobrir, começar atrasado pode significar que algo importante pode faltar. Às vezes é uma boa idéia organizar um pouco de tempo antes que a reunião precise começar para deixar as pessoas se socializarem antes que você precise começar.

Se você não estiver presidindo a reunião, assegure-se de que a pessoa que está presidindo mantenha tudo no tempo, cubra pontos cruciais e dê a todos uma chance de compartilhar seus pontos de vista.

Algumas reuniões requerem quorum. É aqui que um número mínimo de membros deve estar presente para que a reunião ocorra. Se você precisar ter quorum, certifique-se de que este seja obtido no início.

Como a reunião está se encerrando, considere quaisquer pontos de ação que precisem ser realizados. Às vezes nem sempre é possível tomar todas as decisões na reunião, estes acompanhamentos podem ajudar o grupo a tomar uma decisão tão logo seja possível.

Como você marca uma reunião de grupo?

Seja no trabalho ou na diversão, reunir um grupo de pessoas não é fácil. É aí que Doodle pode ajudar.

Usando Pesquisa de grupo tudo o que você tem que fazer é selecionar uma série de vezes que você está livre e enviá-la a seus participantes. Eles decidirão o que funciona para eles e dentro de minutos você terá um tempo para se encontrar.

Doodle também permite adicionar sua própria marca aos convites para reuniões - ótimo se você estiver agendando reuniões de trabalho. Também permite que você se livre de anúncios e estabeleça prazos para que as pessoas respondam.

Se você estiver se reunindo virtualmente tanto quanto pessoalmente, você pode adicionar sua ferramenta favorita de videoconferência e automaticamente adicionar links a qualquer convite que você enviar.

Doodle facilita a realização de reuniões de grupo quer seja para três ou 3000 pessoas. Nenhum e-mail para frente e para trás, apenas mais tempo livre para que você possa se concentrar em coisas mais importantes. Experimente hoje gratuitamente.