Was ist ein Gruppentreffen?

Gruppentreffen können für verschiedene Menschen viele verschiedene Dinge bedeuten. Es könnte eine Gelegenheit sein, Ihre Freunde zu einem Grillfest oder einer Babyparty zusammenzubringen. Es kann eine Versammlung von Kollegen sein, die ein Projekt besprechen, oder ein Dozent, der Studenten Feedback gibt.

Meetings werden eher mit dem Geschäftsleben in Verbindung gebracht, aber auch hier können sie aus vielen verschiedenen Gründen abgehalten werden. Der Vorstand Ihres Unternehmens könnte zusammenkommen, um wichtige Entscheidungen zu treffen, Ihr Kundenerfolgsteam könnte neue Ideen zur Verbesserung der Kundenbeziehungen entwickeln wollen oder Ihr Datenteam könnte wichtige Forschungsergebnisse mitteilen.

Unweigerlich geht es bei diesen Treffen darum, dass Kollegen zusammenkommen, um Probleme zu besprechen und das Unternehmen auf dem Weg zu seinen Zielen voranzubringen.

Erfolgreiche Gruppensitzungen sollten produktiv sein, d. h. es sollten Entscheidungen getroffen, Aktionspunkte festgelegt und ein Gefühl der Zufriedenheit bei allen Beteiligten hervorgerufen werden.

Wie man eine erfolgreiche Gruppensitzung durchführt

Sie sollten sich zunächst Gedanken über den Zweck des Treffens machen. Warum treffen Sie sich mit den Teilnehmern? Erstellen Sie daraufhin eine Tagesordnung, in der Sie die Punkte auflisten, die Sie behandeln möchten. Beginnen Sie mit den wichtigsten Punkten, um sicherzustellen, dass diese auch wirklich behandelt werden. Danach fügen Sie die Punkte in abnehmender Reihenfolge ihrer Wichtigkeit hinzu.

Sobald Sie wissen, was behandelt werden muss. Sprechen Sie mit jedem, der einen bestimmten Punkt abdecken kann. Vergewissern Sie sich, dass sie verstehen, was Sie wollen und wie ihre Teilnahme die Dinge voranbringen kann.

Beginnen Sie Ihre Sitzung immer pünktlich. Wenn Sie viel zu besprechen haben, könnte ein verspäteter Beginn bedeuten, dass etwas Wichtiges verpasst wird. Manchmal ist es eine gute Idee, ein wenig Zeit vor dem Beginn der Besprechung einzuplanen, damit die Teilnehmer Kontakte knüpfen können, bevor Sie beginnen müssen.

Wenn Sie die Besprechung nicht leiten, sorgen Sie dafür, dass die Person, die den Vorsitz führt, den Zeitplan einhält, auf wichtige Punkte eingeht und jedem die Möglichkeit gibt, seine Meinung zu äußern.

Bei einigen Sitzungen ist eine Beschlussfähigkeit erforderlich. Dies bedeutet, dass eine Mindestanzahl von Mitgliedern anwesend sein muss, damit die Sitzung stattfinden kann. Wenn Sie beschlussfähig sein müssen, vergewissern Sie sich, dass dies zu Beginn festgestellt wird.

Überlegen Sie am Ende der Sitzung, welche Maßnahmen noch ergriffen werden müssen. Manchmal ist es nicht möglich, alle Entscheidungen in der Sitzung zu treffen. Diese Folgemaßnahmen können der Gruppe helfen, eine Entscheidung zu treffen, sobald sie dazu in der Lage ist.

Wie plant man ein Gruppentreffen?

Ob bei der Arbeit oder in der Freizeit, es ist nicht einfach, eine Gruppe von Menschen zusammenzubringen. Hier kann Doodle helfen.

Mit Gruppenumfrage müssen Sie nur eine Reihe von Zeiten auswählen, zu denen Sie Zeit haben, und diese an Ihre Teilnehmer senden. Diese entscheiden dann, was für sie in Frage kommt, und innerhalb weniger Minuten haben Sie einen Termin für ein Treffen.

Mit Doodle Professional können Sie den Einladungen zu Meetings auch Ihr eigenes Branding hinzufügen - ideal, wenn Sie Meetings für die Arbeit planen. Außerdem können Sie Anzeigen loswerden und Fristen für die Beantwortung festlegen.

Wenn Sie Ihre Besprechungen nicht nur persönlich, sondern auch virtuell abhalten, können Sie Ihr bevorzugtes Videokonferenz-Tool hinzufügen und automatisch Links zu allen Einladungen hinzufügen, die Sie versenden.

Doodle macht es Ihnen leicht, Gruppenbesprechungen abzuhalten, egal ob es sich um drei oder 3000 Personen handelt. Kein Hin- und Herschreiben von E-Mails, sondern einfach mehr freie Zeit, die Sie für wichtigere Dinge nutzen können. Testen Sie es noch heute kostenlos.