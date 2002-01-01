Como uma startup de reparos de bicicletas em rápida expansão que emprega vários funcionários, tanto permanentes quanto por hora, a Motivate LLC tem necessidades complexas de agendamento. O Doodle ajuda a Motivate LLC a atendê-las, sem problemas. Conversamos com Kishona, gerente de projetos da Equipe de Pessoas da Motivate LLC, sobre os recentes sucessos de agendamento da empresa.

O RH ganha, independentemente da complexidade da organização

A Motivate LLC projeta e implanta sistemas de compartilhamento de bicicletas e está presente em todas as etapas do processo. Isso significa que eles empregam funcionários em vários cargos, desde a suíte C até os funcionários horistas no local.

Como os funcionários horistas não recebem endereços de e-mail da Motivate LLC e, portanto, estão fora de sua rede de calendários, a Kishona precisa de um sistema de agendamento que garanta que todos (internos ou externos) possam participar de eventos importantes, como o recente evento de vacinação contra a gripe da Motivate. É aí que entra o Doodle. Segundo Kishona, "... foi muito, muito útil".

Certifique-se de que ninguém perca o treinamento e economize muito tempo

Kishona usa o Doodle para programar o treinamento de gerentes e a integração de novos funcionários. Ela achou fácil criar vários convites de reunião para as diversas sessões, enviá-los a cada membro da equipe e permitir que eles se inscrevessem naquelas que lhes convinham.

Após a conclusão, os convidados receberiam um convite de calendário para a reunião que escolheram. O Doodle permite que profissionais ocupados reúnam grupos de qualquer tamanho em instantes, reduzindo o trabalho administrativo a zero.

Do desenvolvimento profissional às iniciativas de cultura corporativa, o Doodle facilita o RH.

Uma empresa em crescimento e em transição apresenta desafios únicos para os profissionais de RH. O agendamento simplificado do Doodle ajudou Kishona em sua missão de cultivar a cultura corporativa e facilitar o desenvolvimento profissional contínuo em um ambiente dinâmico de start-up. As enquetes de grupo do Doodle tornam mais fácil do que nunca reunir grandes grupos para atualizações e eventos. O Doodle 1:1 facilita o agendamento de vários treinamentos ou sessões de feedback.

E, graças à página de reservas do Doodle, todos - do CEO para baixo - podem se colocar à disposição dos outros, de acordo com suas preferências. Aumentar a escala pode ser um desafio, mas com o Doodle, o agendamento é sempre simples.

Casos de uso: Reuniões de equipe, recrutamento, reuniões de integração, sessões de treinamento, eventos, reuniões individuais, compromissos