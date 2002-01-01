Como a equipe de RH da Motivate simplificou a integração, o treinamento e a coordenação com o Doodle
Doodle helps Motivate LLC schedule meetings through its entire hiring process, from interview to orientation.
Como uma startup de reparos de bicicletas em rápida expansão que emprega vários funcionários, tanto permanentes quanto por hora, a Motivate LLC tem necessidades complexas de agendamento. O Doodle ajuda a Motivate LLC a atendê-las, sem problemas. Conversamos com Kishona, gerente de projetos da Equipe de Pessoas da Motivate LLC, sobre os recentes sucessos de agendamento da empresa.
O RH ganha, independentemente da complexidade da organização
A Motivate LLC projeta e implanta sistemas de compartilhamento de bicicletas e está presente em todas as etapas do processo. Isso significa que eles empregam funcionários em vários cargos, desde a suíte C até os funcionários horistas no local.
Como os funcionários horistas não recebem endereços de e-mail da Motivate LLC e, portanto, estão fora de sua rede de calendários, a Kishona precisa de um sistema de agendamento que garanta que todos (internos ou externos) possam participar de eventos importantes, como o recente evento de vacinação contra a gripe da Motivate. É aí que entra o Doodle. Segundo Kishona, "... foi muito, muito útil".
Certifique-se de que ninguém perca o treinamento e economize muito tempo
Kishona usa o Doodle para programar o treinamento de gerentes e a integração de novos funcionários. Ela achou fácil criar vários convites de reunião para as diversas sessões, enviá-los a cada membro da equipe e permitir que eles se inscrevessem naquelas que lhes convinham.
Após a conclusão, os convidados receberiam um convite de calendário para a reunião que escolheram. O Doodle permite que profissionais ocupados reúnam grupos de qualquer tamanho em instantes, reduzindo o trabalho administrativo a zero.
Do desenvolvimento profissional às iniciativas de cultura corporativa, o Doodle facilita o RH.
Uma empresa em crescimento e em transição apresenta desafios únicos para os profissionais de RH. O agendamento simplificado do Doodle ajudou Kishona em sua missão de cultivar a cultura corporativa e facilitar o desenvolvimento profissional contínuo em um ambiente dinâmico de start-up. As enquetes de grupo do Doodle tornam mais fácil do que nunca reunir grandes grupos para atualizações e eventos. O Doodle 1:1 facilita o agendamento de vários treinamentos ou sessões de feedback.
E, graças à página de reservas do Doodle, todos - do CEO para baixo - podem se colocar à disposição dos outros, de acordo com suas preferências. Aumentar a escala pode ser um desafio, mas com o Doodle, o agendamento é sempre simples.
Casos de uso: Reuniões de equipe, recrutamento, reuniões de integração, sessões de treinamento, eventos, reuniões individuais, compromissos