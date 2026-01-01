Skaffa din egen schemaläggningsassistent med Doodle

Om du har ett krävande jobb och behöver en assistent behöver du inte leta längre än till Doodle – världens mest populära schemaläggningsverktyg . Med Doodle kan du automatisera din kalender så att du kan fokusera på det som är viktigt. Dessutom fungerar det precis som du vill – du kan till exempel låta andra boka möten endast när du är ledig eller sätta en gräns för antalet möten per dag om du vill ha tid över till annat. Låt oss ta en titt på hur det går till.

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Så här automatiserar du ditt schema med Doodle

Börja med att skapa ett Doodle-konto och koppla ihop det med din kalender – oavsett om det är en Google Kalender eller Outlook. Nu kan du skapa en Booking Page som automatiserar din schemaläggning genom att du kan boka tid med andra genom att bara använda en länk.

När din kalender är ansluten, Booking Page kommer endast att tillåta att användare bokar tider som inte krockar med evenemang som du redan har.

Med en Doodle Professional Med ditt konto kan du skapa så många Booking Pages du vill. Det är perfekt om du vill hantera olika kunder och tilldela dem olika tillgänglighet.

Det fungerar även för vänner och familj!

Doodle kommer inte bara att bli din favoritassistent, utan gör det också enkelt att träffa vänner och familj.

Det är viktigt att vi tar oss tid för varandra, så om du vill anordna en grillfest eller samla ihop folk till en fest kan du skapa en omröstning för att hitta den tid som passar alla bäst.

Med Doodle schemaläggningsapp , det går till och med att få vänner och familjemedlemmar som bor utomlands att delta – tack vare Doodle Zoom-integration .

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Hur skapar man då en gratis Doodle-omröstning?

Börja med att gå till Doodle och klicka på ”Skapa en Doodle” högst upp på sidan. Se till att du är inloggad så att evenemang som redan finns i din kalender kan tas med i beräkningen.

Ange namn, plats och eventuella kommentarer om evenemanget som du vill att deltagarna ska känna till. Lägg sedan till de tider då du är tillgänglig. Se till att ange många olika alternativ så att deltagarna har större möjlighet att hitta en tid som passar dem.