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Doodle के साथ अपना खुद का शेड्यूलिंग असिस्टेंट पाएं

वीडियो का समय: 7 मिनट

क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता नहीं है।

Man with calendar

यदि आप उच्च-प्रदर्शन वाले कार्य में हैं और एक सहायक की आवश्यकता है, तो Doodle से बेहतर कुछ नहीं है - दुनिया का पसंदीदा। अनुसूचनी उपकरणDoodle के साथ, आप अपने कैलेंडर को स्वचालित कर सकते हैं ताकि आप महत्वपूर्ण चीज़ों पर ध्यान केंद्रित कर सकें। और तो और, यह आपकी इच्छानुसार काम करता है—यह केवल तभी लोगों को बुक करने देता है जब आप फ्री हों, या यदि आप अन्य कामों के लिए समय चाहते हैं तो दैनिक मीटिंग्स की संख्या सीमित कर देता है। आइए देखें कि कैसे।

क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता नहीं है

Doodle के साथ अपने शेड्यूल को स्वचालित कैसे करें

Doodle खाता बनाकर और अपना कैलेंडर जोड़कर शुरुआत करें - चाहे वह एक गूगल कैलेंडर या Outlook। अब आप एक बुकिंग पेज बना सकते हैं जो केवल एक लिंक का उपयोग करके लोगों के साथ समय बुक करने की सुविधा देकर आपके शेड्यूल को स्वचालित कर देगा।

आपका कैलेंडर कनेक्ट होने पर, बुकिंग पेज केवल उन्हीं समयों को बुक करने की अनुमति देगा जो आपके पहले से मौजूद कार्यक्रमों से टकराते नहीं हैं।

के साथ Doodle Professional खाते में, आप जितने चाहें उतने बुकिंग पेज बना सकते हैं। यह तब बहुत उपयोगी है जब आप विभिन्न ग्राहकों का प्रबंधन करना चाहते हैं और उन्हें अलग-अलग उपलब्धता आवंटित करना चाहते हैं।

यह दोस्तों और परिवार के लिए भी काम करता है!

Doodle न केवल आपका पसंदीदा सहायक बन जाएगा, बल्कि यह दोस्तों और परिवार के साथ मिलना भी आसान बनाता है।

हमारे लिए एक-दूसरे के लिए समय निकालना महत्वपूर्ण है, इसलिए यदि आप बारबेक्यू की योजना बनाना चाहते हैं या लोगों को पार्टी के लिए इकट्ठा करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं। एक पोल बनाएं सभी के लिए सबसे अच्छा समय खोजने के लिए।

Doodle के साथ शेड्यूलिंग ऐप, यह भी संभव है कि विदेश में रहने वाले दोस्तों और परिवार को भी इसमें शामिल किया जाए - Doodle की बदौलत ज़ूम एकीकरणबिंदु

क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता नहीं है

तो, आप एक मुफ्त Doodle पोल कैसे बनाते हैं? 

सबसे पहले Doodle पर जाएँ और पेज के शीर्ष पर 'create a Doodle' पर क्लिक करें। सुनिश्चित करें कि आप लॉग इन हैं ताकि आपके कैलेंडर में पहले से मौजूद कार्यक्रमों को ध्यान में रखा जा सके।

इवेंट का नाम, स्थान और कोई भी नोट्स दर्ज करें जिन्हें आप लोगों को बताना चाहते हैं। इसके बाद, अपनी उपलब्ध समय जोड़ें। अपने प्रतिभागियों को उपयुक्त समय खोजने की अधिक संभावना देने के लिए पर्याप्त विकल्प शामिल करना सुनिश्चित करें।

अंत में, अपने पोल को अपनी इच्छित परिणाम प्राप्त करने के लिए अनुकूलित करें। हाँ, नहीं चुनें या यदि आवश्यक हो तो प्रतिभागियों के विकल्प सीमित करें या पोल को छिपा दें। यदि आप अपने प्रतिभागियों को गुमनाम रखना चाहते हैं तो छिपे हुए पोल बहुत उपयोगी होते हैं। इसके अलावा कई और भी हैं। Doodle Professional जैसे मतदान की समय-सीमा और अतिरिक्त जानकारी के अनुरोध।

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