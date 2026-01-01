Jeśli zajmujesz stanowisko wymagające wysokiej wydajności i potrzebujesz asystenta, nie szukaj dalej – wybierz Doodle – najpopularniejszą na świecie aplikację narzędzie do planowania . Dzięki aplikacji Doodle możesz zautomatyzować zarządzanie kalendarzem, co pozwoli Ci skupić się na tym, co naprawdę ważne. Co więcej, aplikacja dostosowuje się do Twoich potrzeb – pozwala innym rezerwować terminy tylko wtedy, gdy masz wolne, lub ogranicza liczbę codziennych spotkań, jeśli chcesz mieć trochę czasu na inne sprawy. Zobaczmy, jak to działa.

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Jak zautomatyzować planowanie spotkań za pomocą serwisu Doodle

Zacznij od założenia konta w serwisie Doodle i podłączenia swojego kalendarza – niezależnie od tego, czy jest to Kalendarz Google lub Outlook. Teraz możesz stworzyć Booking Page, która zautomatyzuje zarządzanie Twoim harmonogramem, umożliwiając rezerwację terminów za pomocą zwykłego linku.

Po połączeniu kalendarza, Booking Page umożliwi użytkownikom rezerwowanie terminów wyłącznie takich, które nie kolidują z wydarzeniami, które już masz w kalendarzu.

Z Doodle Professional W ramach jednego konta możesz utworzyć dowolną liczbę Booking Pages. To świetne rozwiązanie, jeśli chcesz zarządzać różnymi klientami i przypisywać im odrębne terminy dostępności.

To działa również w przypadku przyjaciół i rodziny!

Doodle nie tylko stanie się Twoim ulubionym asystentem, ale także ułatwi organizowanie spotkań z przyjaciółmi i rodziną.

Ważne jest, żebyśmy znaleźli dla siebie czas, więc jeśli chcesz zorganizować grilla albo zaprosić znajomych na imprezę, możesz utwórz ankietę żeby znaleźć termin, który wszystkim odpowiada.

With the Doodle aplikacja do planowania , można nawet zaangażować w to przyjaciół i rodzinę mieszkających za granicą – dzięki aplikacji Doodle Integracja z Zoomem .

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Jak więc utworzyć bezpłatną ankietę w serwisie Doodle?

Zacznij od przejścia na stronę serwisu Doodle i kliknięcia opcji „Utwórz Doodle” u góry strony. Upewnij się, że jesteś zalogowany, aby uwzględnić wydarzenia już zapisane w Twoim kalendarzu.

Wpisz nazwę, miejsce oraz wszelkie uwagi dotyczące wydarzenia, o których chcesz poinformować uczestników. Następnie dodaj terminy, w których jesteś dostępny. Pamiętaj, aby podać wiele opcji, aby uczestnicy mieli większe szanse na znalezienie dogodnego terminu.