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Wybierz plan, który pasuje do twojego harmonogramu

Dla tych, którzy wolą po prostu zabrać się do roboty, zamiast umawiać spotkania.

Free

Dla tych, którzy od czasu do czasu rezerwują spotkanie. Nie potrzebujesz karty.

CHF 0

Za darmo

Załóż konto

Wersja darmowa zawiera

  • Test ankiety w One Group
  • Jedna strona rezerwacji
  • Jeden 1:1
  • Podstawowe listy zapisów
  • Jedno powiązanie kalendarzowe
Polecane

Pro

Dla freelancerów, konsultantów i osób pracujących na własną rękę, które co tydzień umawiają spotkania.

za miejsce / miesiąc | rozliczane raz w roku

To i tak taniej niż jedna niepojawiona się osoba.

Wybierz Pro

Wszystkie funkcje z wersji Free, a do tego

  • Nieograniczona liczba ankiet grupowych
  • Nieograniczona liczba stron rezerwacyjnych
  • Nieograniczona liczba spotkań indywidualnych
  • Nieograniczona liczba arkuszy rejestracyjnych
  • Ustawienia zaawansowane (terminy, przypomnienia, ukrywanie uczestników)
  • Zoom, Microsoft Teams i Webex
  • Bez reklam

Team

Dla zespołów składających się z co najmniej 2 osób, które umawiają spotkania z klientami, kandydatami i między sobą.

wszystkie miejsca / miesiąc | rozliczane rocznie

Już jedno zaoszczędzone spotkanie się opłaca.

Roczna zniżka -33%Rabaty ilościowe -14%

Bilety na mecz „ 2

Wybierz Team

Wszystkie funkcje wersji Pro, a do tego

  • Konsola administracyjna
  • Role i uprawnienia
  • Współorganizuj wydarzenia
  • Zarezerwuj w imieniu
  • Raporty z działalności
  • Indywidualne oznakowanie
  • Tytuły spotkań wygenerowane przez sztuczną inteligencję
  • Otrzymuj płatności przez Stripe
  • Opisy spotkań wygenerowane przez sztuczną inteligencję

Enterprise

Dla firm zatrudniających ponad 50 pracowników, które wdrażają koordynację opartą na sztucznej inteligencji.

Od CHF 15k

Indywidualne ceny — rozliczane raz w roku

Dostępne są rabaty ilościowe

Napisz do nas

Wszystkie funkcje Team, a do tego

  • Analiza czasowa oparta na sztucznej inteligencji
  • Analiza zaangażowania
  • Ochrona czasu w całej organizacji
  • Polityki dotyczące skupienia
  • SSO (SAML/OIDC)
  • MFA
  • Dostęp oparty na rolach
  • Osobny menedżer ds. sukcesu klienta
  • Strony rezerwacyjne z brandingiem
  • E-maile z logo marki
  • Adresy URL z nazwą marki
  • 99,9% SLA i priorytetowa pomoc techniczna
  • entrepreneur-magazine
  • Forbes
  • fast-company
  • techrepublic-logo-vector
  • inc
  • HR
  • Business insider

Wybierz odpowiedni plan

Utwórz listy zapisów
Bez ograniczeń
Organizuj spotkania grupowe
Bez ograniczeń
Harmonogram spotkań 1:1
Bez ograniczeń
Udostępnij strony rezerwacji
Bez ograniczeń
Połącz kalendarze
Połącz aplikacje do wideokonferencji Google Meet, Zoom, Microsoft Teams i Webex
Pobieraj płatności za pomocą Stripe’a
Synchronizuj spotkania bezpośrednio z kalendarzem
Zadaj pytania, które możesz dostosować
Żadnych reklam dla organizatorów ani uczestników
Nieograniczona liczba przedziałów czasowych na ankiety grupowe
Nieograniczona liczba sesji z arkuszem rejestracyjnym
Ustal terminy i wysyłaj automatyczne przypomnienia
Ukryj dane uczestników
Dodaj własne logo i elementy brandingowe
Połącz się z Zapierem
Wyślij zaproszenie z Doodle
Skorzystaj z pomocy przez e-mail
Konsola administracyjna
Współorganizuj wydarzenia
Zarezerwuj w imieniu
Opisy spotkań wspomagane przez sztuczną inteligencję
Specjalny program wdrożeniowy i szkolenia dla użytkowników
Indywidualne warunki korzystania z usługi
Umowa SLA gwarantująca dostępność na poziomie 99,9%
Jednokrotne logowanie (SSO)