Free
Dla tych, którzy od czasu do czasu rezerwują spotkanie. Nie potrzebujesz karty.
CHF 0
Za darmo
Wersja darmowa zawiera
- Test ankiety w One Group
- Jedna strona rezerwacji
- Jeden 1:1
- Podstawowe listy zapisów
- Jedno powiązanie kalendarzowe
Dla tych, którzy wolą po prostu zabrać się do roboty, zamiast umawiać spotkania.
Dla tych, którzy od czasu do czasu rezerwują spotkanie. Nie potrzebujesz karty.
CHF 0
Za darmo
Wersja darmowa zawiera
Dla freelancerów, konsultantów i osób pracujących na własną rękę, które co tydzień umawiają spotkania.
za miejsce / miesiąc | rozliczane raz w roku
To i tak taniej niż jedna niepojawiona się osoba.
Wszystkie funkcje z wersji Free, a do tego
Dla zespołów składających się z co najmniej 2 osób, które umawiają spotkania z klientami, kandydatami i między sobą.
wszystkie miejsca / miesiąc | rozliczane rocznie
Już jedno zaoszczędzone spotkanie się opłaca.
Bilety na mecz „
Wszystkie funkcje wersji Pro, a do tego
Dla firm zatrudniających ponad 50 pracowników, które wdrażają koordynację opartą na sztucznej inteligencji.
Od CHF 15k
Indywidualne ceny — rozliczane raz w roku
Dostępne są rabaty ilościowe
Wszystkie funkcje Team, a do tego
|PlanyWybierz odpowiedni plan
|Free
|Pro
Wybierz Pro
|Team
Wybierz Team
|Enterprise
|Utwórz listy zapisów
Bez ograniczeń
Bez ograniczeń
Bez ograniczeń
Bez ograniczeń
|Organizuj spotkania grupowe
Jeden
Bez ograniczeń
Bez ograniczeń
Bez ograniczeń
|Harmonogram spotkań 1:1
Jeden
Bez ograniczeń
Bez ograniczeń
Bez ograniczeń
|Udostępnij strony rezerwacji
Jeden
Bez ograniczeń
Bez ograniczeń
Bez ograniczeń
|Połącz kalendarze
|Połącz aplikacje do wideokonferencji Google Meet, Zoom, Microsoft Teams i Webex
|Pobieraj płatności za pomocą Stripe’a
|Synchronizuj spotkania bezpośrednio z kalendarzem
|Zadaj pytania, które możesz dostosować
|Żadnych reklam dla organizatorów ani uczestników
|Nieograniczona liczba przedziałów czasowych na ankiety grupowe
|Nieograniczona liczba sesji z arkuszem rejestracyjnym
|Ustal terminy i wysyłaj automatyczne przypomnienia
|Ukryj dane uczestników
|Dodaj własne logo i elementy brandingowe
|Połącz się z Zapierem
|Wyślij zaproszenie z Doodle
|Skorzystaj z pomocy przez e-mail
|Konsola administracyjna
|Współorganizuj wydarzenia
|Zarezerwuj w imieniu
|Opisy spotkań wspomagane przez sztuczną inteligencję
|Specjalny program wdrożeniowy i szkolenia dla użytkowników
|Indywidualne warunki korzystania z usługi
|Umowa SLA gwarantująca dostępność na poziomie 99,9%
|Jednokrotne logowanie (SSO)
Wybierz odpowiedni plan
Oszczędzasz CHF 48,00 rocznie
W porównaniu z rozliczeniem miesięcznym oszczędzasz rocznie 264,00 CHF