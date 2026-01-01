Prześlij zgłoszenie

Zobacz, co nas czeka
Nowy system operacyjny czasu
System dla osób i zespołów, które chcą przestać dryfować i zacząć samodzielnie planować swoje dni →
Dla grup
Znajdź termin, który najbardziej odpowiada wszystkim członkom Twojej grupy.
Umożliw uczestnikom zapisywanie się na warsztaty, webinaria lub wydarzenia i pozwól im wybrać, w których chcieliby wziąć udział.
Dla osób fizycznych
Przedstaw listę dostępnych terminów, a klient wybierze ten, który mu odpowiada.
Skonfiguruj swoją stronę rezerwacji raz, udostępnij link i pozwól klientom zarezerwować czas z Tobą w kilka kliknięć.
Funkcje
Planuj mądrzej, łącząc narzędzia, z których korzystasz na co dzień.
Płatności są pobierane automatycznie w miarę rezerwacji Twojego czasu.
Zadbaj o bezpieczeństwo swoich danych dzięki rozwiązaniom na poziomie korporacyjnym.
Porozmawiaj z Doodlerem. Planujesz więcej niż 25 stanowisk? Pozwól naszym ekspertom Ci pomóc — podaj nam kilka szczegółów poniżej, a my zajmiemy się resztą. Miłego Doodlowania!
Pomóż nam się przygotować, dzieląc się z nami informacjami na temat konkretnego przypadku użycia, zaangażowanych zespołów oraz wszelkich szczegółowych wymagań.
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