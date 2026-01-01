NASZE ROZWIĄZANIE

Gdy czas jest dobrze zaplanowany, efekty się kumulują

W organizacji non-profit każda godzina ma znaczenie. Zastanów się, w jaki sposób Twoja organizacja zarządza czasem i rozdziela go między pracowników, wolontariuszy, członków zarządu i partnerów, tak aby zapewnić przestrzeń do realizacji działań o dużym z…