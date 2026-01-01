Ustal czas potrzebny do wykonania misji
Doodle zapewnia zespołom organizacji non-profit czas i jasność, dzięki którym mogą w pełni poświęcić się ludziom, programom i relacjom, które sprawiają, że misja staje się rzeczywistością.
Cieszy się zaufaniem wiodących instytucji edukacyjnych w ponad 90 krajach
5,1 godziny
Czas przeznaczony na skupienie się, przydzielony każdej drużynie w każdym tygodniu
2,9 godziny
Liczba godzin nadliczbowych odzyskanych w ciągu tygodnia
1,8
Mniej zbędnych spotkań w tygodniu
52%
Mniej przełączeń kontekstu
WYZWANIE
Rozumiemy wyzwania, przed jakimi stoją organizacje non-profit
Organizacje non-profit nie mogą sobie pozwolić na stratę czasu. Tymczasem nakłady związane z koordynacją po cichu ograniczają możliwości właśnie tych osób, które mają wywierać pozytywny wpływ.
Zmęczenie związane z koordynacją pracy wolontariuszy
Koordynacja pracy wolontariuszy w różnych lokalizacjach i na różnych zmianach często wymaga wysłania od 5 do 15 e-maili na jedno wydarzenie. Ręczne planowanie powoduje utrudnienia, luki w obsadzie w ostatniej chwili oraz dużą rotację. Najtrudniej jest zo…
Odchylenie od pierwotnego celu spowodowane obciążeniem administracyjnym
Pracownicy często poświęcają 30% lub więcej swojego tygodnia pracy na zadania logistyczne i ręczną koordynację, a nie na bezpośrednią obsługę klientów. Każda godzina spędzona na organizowaniu pracy to godzina odebrana samej pracy.
Bariery w angażowaniu darczyńców i członków zarządu
Kluczowi interesariusze dysponują ograniczonym czasem. Powolna, ręczna koordynacja powoduje powstawanie wąskich gardeł w kluczowych rozmowach dotyczących pozyskiwania funduszy i spraw zarządzania.
Dostępność cyfrowa i bezpieczeństwo
Korzystanie z niezintegrowanych, niesprawdzonych narzędzi do działań społecznych stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa wrażliwych danych darczyńców. Niespójne doświadczenia zniechęcają mniej zaawansowanych technologicznie sympatyków i podważają zaufanie…
NASZE ROZWIĄZANIE
Gdy czas jest dobrze zaplanowany, efekty się kumulują
W organizacji non-profit każda godzina ma znaczenie. Zastanów się, w jaki sposób Twoja organizacja zarządza czasem i rozdziela go między pracowników, wolontariuszy, członków zarządu i partnerów, tak aby zapewnić przestrzeń do realizacji działań o dużym z…
Wyprodukowane w Szwajcarii, cieszące się zaufaniem na całym świecie
Prywatność to nie tylko funkcja. To cała architektura. Od SOC 2 po HIPAA — Doodle spełnia standardy wymagane przez Twoją organizację, ponieważ inteligencja otoczenia wymaga absolutnego zaufania do danych.
WYNIKI
Doodle dla organizacji non-profit
Zwiększ wpływ misji
Automatyzacja procesów logistycznych związanych z koordynacją pozwala pracownikom zyskać od 10 do 15 godzin tygodniowo, które mogą przeznaczyć na bezpośrednią pracę społeczną, rozwój programów i realizację misji. Czas, który wcześniej był poświęcany na z…
Zwiększyć tempo pozyskiwania funduszy
Skrócenie czasu oczekiwania na spotkanie z głównymi darczyńcami i podmiotami przyznającymi dotacje gwarantuje, że tempo działań nie ulegnie spowolnieniu. Szybszy dostęp do odpowiednich rozmów przekłada się na krótsze cykle finansowania i silniejsze relac…
Zwiększenie retencji interesariuszy
Profesjonalna koordynacja ma ogromne znaczenie dla interesariuszy. Członkowie zarządu i wolontariusze dłużej angażują się w działania, gdy łatwo jest w nich uczestniczyć, a całość sprawia wrażenie dobrze zorganizowanej.
Zaufanie do instytucji i przestrzeganie przepisów
Ujednolicenie schematów koordynacji w całej organizacji zapewnia ochronę danych wrażliwych oraz gwarantuje, że wymogi dotyczące zarządzania pozostają priorytetem, nie powodując przy tym dodatkowego obciążenia administracyjnego dla i tak już przeciążonych…
Przeznaczone dla wszystkich stanowisk w organizacjach non-profit
Postrzeganie czasu różni się w zależności od zakresu obowiązków. Doodle zapewnia przejrzystość i kontrolę w całej organizacji.
Dyrektorzy wykonawczy i prezesi zarządu
Dbaj o czas, który służy realizacji Twojej misji. Bądź naprawdę dostępny dla członków zarządu, głównych darczyńców i partnerów. Twoje plany pozostają zabezpieczone przed tym, kto zarezerwuje termin jako pierwszy.
Kierownicy ds. operacyjnych i programowych
Nie pozwól, by koordynacja wielu programów stała się Twoją drugą pracą. Rytm pracy Twojego zespołu pozostaje niezmieniony. Gdy zmieniają się priorytety, Twój dzień dostosowuje się do nich.
Koordynatorzy wolontariatu
Zastąp ręczne zapisy listami zapisów. Ochotnicy sami wybierają odpowiednie terminy. Luki wypełniają się same.
Zespoły ds. rozwoju i pozyskiwania funduszy
Znajdź czas na relacje, które naprawdę mają znaczenie. Rozmowy mające na celu pozyskanie darczyńców oraz spotkania w ramach opieki nad darczyńcami powinny odbywać się wtedy, gdy obie strony są na to gotowe, a nie wtedy, gdy akurat pojawiła się wolna luka…
Jak Dom Ronalda McDonalda usprawnia proces rekrutacji i koordynację działań zarządu
Od międzynarodowych korporacji po rozwijające się organizacje — zespoły korzystają z Doodle, aby ustalać terminy, zachować koncentrację i stworzyć przestrzeń do owocnej współpracy.
Kilka etapów rozmów kwalifikacyjnych
koordynowane bez konieczności wymiany e-maili
Zgodność z oczekiwaniami zewnętrznych interesariuszy
z wolontariuszy do członków zarządu w jednym kroku
Liczba godzin zaoszczędzonych co tydzień
dotyczące rozmów kwalifikacyjnych, szkoleń i posiedzeń zarządu
„Dzięki Doodle zaoszczędzę prawdopodobnie od 30 do 40 godzin. I to tylko ja”.