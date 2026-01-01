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Ustal czas potrzebny do wykonania misji

Doodle zapewnia zespołom organizacji non-profit czas i jasność, dzięki którym mogą w pełni poświęcić się ludziom, programom i relacjom, które sprawiają, że misja staje się rzeczywistością.

Znajdź idealny plan dla siebieZobacz plany i cennik

Cieszy się zaufaniem wiodących instytucji edukacyjnych w ponad 90 krajach

  • 5,1 godziny

    Czas przeznaczony na skupienie się, przydzielony każdej drużynie w każdym tygodniu

  • 2,9 godziny

    Liczba godzin nadliczbowych odzyskanych w ciągu tygodnia

  • 1,8

    Mniej zbędnych spotkań w tygodniu

  • 52%

    Mniej przełączeń kontekstu

WYZWANIE

Rozumiemy wyzwania, przed jakimi stoją organizacje non-profit

Organizacje non-profit nie mogą sobie pozwolić na stratę czasu. Tymczasem nakłady związane z koordynacją po cichu ograniczają możliwości właśnie tych osób, które mają wywierać pozytywny wpływ.

  • Zmęczenie związane z koordynacją pracy wolontariuszy

    Koordynacja pracy wolontariuszy w różnych lokalizacjach i na różnych zmianach często wymaga wysłania od 5 do 15 e-maili na jedno wydarzenie. Ręczne planowanie powoduje utrudnienia, luki w obsadzie w ostatniej chwili oraz dużą rotację. Najtrudniej jest zo…

  • Odchylenie od pierwotnego celu spowodowane obciążeniem administracyjnym

    Pracownicy często poświęcają 30% lub więcej swojego tygodnia pracy na zadania logistyczne i ręczną koordynację, a nie na bezpośrednią obsługę klientów. Każda godzina spędzona na organizowaniu pracy to godzina odebrana samej pracy.

  • Bariery w angażowaniu darczyńców i członków zarządu

    Kluczowi interesariusze dysponują ograniczonym czasem. Powolna, ręczna koordynacja powoduje powstawanie wąskich gardeł w kluczowych rozmowach dotyczących pozyskiwania funduszy i spraw zarządzania.

  • Dostępność cyfrowa i bezpieczeństwo

    Korzystanie z niezintegrowanych, niesprawdzonych narzędzi do działań społecznych stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa wrażliwych danych darczyńców. Niespójne doświadczenia zniechęcają mniej zaawansowanych technologicznie sympatyków i podważają zaufanie…

NASZE ROZWIĄZANIE

Gdy czas jest dobrze zaplanowany, efekty się kumulują

W organizacji non-profit każda godzina ma znaczenie. Zastanów się, w jaki sposób Twoja organizacja zarządza czasem i rozdziela go między pracowników, wolontariuszy, członków zarządu i partnerów, tak aby zapewnić przestrzeń do realizacji działań o dużym z…

Wyprodukowane w Szwajcarii, cieszące się zaufaniem na całym świecie

Prywatność to nie tylko funkcja. To cała architektura. Od SOC 2 po HIPAA — Doodle spełnia standardy wymagane przez Twoją organizację, ponieważ inteligencja otoczenia wymaga absolutnego zaufania do danych.

Security SOC
Security GDPR
Security CCPA
Security Cyber
Security HIPAA

WYNIKI

Doodle dla organizacji non-profit

  • Zwiększ wpływ misji

    Automatyzacja procesów logistycznych związanych z koordynacją pozwala pracownikom zyskać od 10 do 15 godzin tygodniowo, które mogą przeznaczyć na bezpośrednią pracę społeczną, rozwój programów i realizację misji. Czas, który wcześniej był poświęcany na z…

  • Zwiększyć tempo pozyskiwania funduszy

    Skrócenie czasu oczekiwania na spotkanie z głównymi darczyńcami i podmiotami przyznającymi dotacje gwarantuje, że tempo działań nie ulegnie spowolnieniu. Szybszy dostęp do odpowiednich rozmów przekłada się na krótsze cykle finansowania i silniejsze relac…

  • Zwiększenie retencji interesariuszy

    Profesjonalna koordynacja ma ogromne znaczenie dla interesariuszy. Członkowie zarządu i wolontariusze dłużej angażują się w działania, gdy łatwo jest w nich uczestniczyć, a całość sprawia wrażenie dobrze zorganizowanej.

  • Zaufanie do instytucji i przestrzeganie przepisów

    Ujednolicenie schematów koordynacji w całej organizacji zapewnia ochronę danych wrażliwych oraz gwarantuje, że wymogi dotyczące zarządzania pozostają priorytetem, nie powodując przy tym dodatkowego obciążenia administracyjnego dla i tak już przeciążonych…

Przeznaczone dla wszystkich stanowisk w organizacjach non-profit

Postrzeganie czasu różni się w zależności od zakresu obowiązków. Doodle zapewnia przejrzystość i kontrolę w całej organizacji.

  • Dyrektorzy wykonawczy i prezesi zarządu

    Dbaj o czas, który służy realizacji Twojej misji. Bądź naprawdę dostępny dla członków zarządu, głównych darczyńców i partnerów. Twoje plany pozostają zabezpieczone przed tym, kto zarezerwuje termin jako pierwszy.

  • Kierownicy ds. operacyjnych i programowych

    Nie pozwól, by koordynacja wielu programów stała się Twoją drugą pracą. Rytm pracy Twojego zespołu pozostaje niezmieniony. Gdy zmieniają się priorytety, Twój dzień dostosowuje się do nich.

  • Koordynatorzy wolontariatu

    Zastąp ręczne zapisy listami zapisów. Ochotnicy sami wybierają odpowiednie terminy. Luki wypełniają się same.

  • Zespoły ds. rozwoju i pozyskiwania funduszy

    Znajdź czas na relacje, które naprawdę mają znaczenie. Rozmowy mające na celu pozyskanie darczyńców oraz spotkania w ramach opieki nad darczyńcami powinny odbywać się wtedy, gdy obie strony są na to gotowe, a nie wtedy, gdy akurat pojawiła się wolna luka…

Jak Dom Ronalda McDonalda usprawnia proces rekrutacji i koordynację działań zarządu

Od międzynarodowych korporacji po rozwijające się organizacje — zespoły korzystają z Doodle, aby ustalać terminy, zachować koncentrację i stworzyć przestrzeń do owocnej współpracy.

  • Kilka etapów rozmów kwalifikacyjnych

    koordynowane bez konieczności wymiany e-maili

  • Zgodność z oczekiwaniami zewnętrznych interesariuszy

    z wolontariuszy do członków zarządu w jednym kroku

  • Liczba godzin zaoszczędzonych co tydzień

    dotyczące rozmów kwalifikacyjnych, szkoleń i posiedzeń zarządu

„Dzięki Doodle zaoszczędzę prawdopodobnie od 30 do 40 godzin. I to tylko ja”.

Travis, SRG Inc.
SRG Inc.

This is Doodle This is Time For all Time

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