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Twój partner w czasie

146 milionów osób – a liczba ta wciąż rośnie – korzysta z serwisu Doodle, aby planować swój czas

  • 30 milionów

    liczba użytkowników miesięcznie

  • 78 000

    codzienne koordynowanie spotkań

  • 70 000 +

    firmy polegają na Doodle

Kim jesteśmy

Doodle daje profesjonalistom kontrolę nad swoim dniem, pozwala zespołom skupić się na tym, co najważniejsze, oraz umożliwia organizacjom płynną koordynację działań. Tworzymy czas, którego wcześniej nie było, pomagamy dostosowywać plan dnia w miarę jego p…

Nasze wartości

  • Radykalna doskonałość

    Doskonałość to nie perfekcjonizm – to nieustanne poszukiwanie rozwiązań tak eleganckich, że wydają się nieuniknione.

  • Pełna swoboda w strefie bez hierarchii

    Organizujemy się wokół problemów, a nie stanowisk.

  • Ludzki rytm we wszystkim

    Tworzymy oprogramowanie. Jesteśmy twórcami czasu.

Doodle stawia sobie za cel zapewnienie jasności, kontroli i spokoju w tym, jak świat postrzega czas.

Wierzymy, że czas to jedyny naprawdę ograniczony zasób człowieka. Wszystko, co tworzymy, zaczyna się od zamiaru – przekształcamy to, co chcieliśmy zrobić, w to, co faktycznie się dzieje.

Przywództwo

Od pomysłu w akademiku do globalnej marki

Skromne początki Doodle w szwajcarskim akademiku zaczęły się od prostego pomysłu: musiał istnieć lepszy sposób na zorganizowanie grupy do nauki. 18 lat i ponad 350 milionów spotkań później Doodle wspiera organizacje każdej wielkości – od uniwersytetów, przez systemy opieki zdrowotnej, aż po globalne korporacje. Poznaj liderów, którzy kontynuują tę tradycję.

  • Christian

    Christian Fielitz

    Dyrektor generalny

  • Matteo Carli

    Matteo Carli

    Dyrektor ds. produktów

  • Michael Thomas

    Michael Thomas

    Dyrektor ds. operacyjnych

  • Alan Spark

    Alan Spark

    Dyrektor ds. danych i sztucznej inteligencji

  • Frédéric Radwanski

    Frédéric Radwanski

    Dyrektor finansowy

  • Jessie Lajoie

    Jessie Lajoie

    Dyrektor ds. kadr i kultury organizacyjnej

Wyprodukowane w Szwajcarii, cieszące się zaufaniem na całym świecie

Prywatność to nie tylko funkcja. To cała architektura. Od SOC 2 po HIPAA — Doodle spełnia standardy wymagane przez Twoją organizację, ponieważ inteligencja otoczenia wymaga absolutnego zaufania do danych.

Security SOC
Security GDPR
Security CCPA
Security Cyber
Security HIPAA

This is Doodle This is Time For all Time

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