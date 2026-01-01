Od pomysłu w akademiku do globalnej marki

Skromne początki Doodle w szwajcarskim akademiku zaczęły się od prostego pomysłu: musiał istnieć lepszy sposób na zorganizowanie grupy do nauki. 18 lat i ponad 350 milionów spotkań później Doodle wspiera organizacje każdej wielkości – od uniwersytetów, przez systemy opieki zdrowotnej, aż po globalne korporacje. Poznaj liderów, którzy kontynuują tę tradycję.