Twój partner w czasie
146 milionów osób – a liczba ta wciąż rośnie – korzysta z serwisu Doodle, aby planować swój czas
30 milionów
liczba użytkowników miesięcznie
78 000
codzienne koordynowanie spotkań
70 000 +
firmy polegają na Doodle
Kim jesteśmy
Doodle daje profesjonalistom kontrolę nad swoim dniem, pozwala zespołom skupić się na tym, co najważniejsze, oraz umożliwia organizacjom płynną koordynację działań. Tworzymy czas, którego wcześniej nie było, pomagamy dostosowywać plan dnia w miarę jego p…
Nasze wartości
Radykalna doskonałość
Doskonałość to nie perfekcjonizm – to nieustanne poszukiwanie rozwiązań tak eleganckich, że wydają się nieuniknione.
Pełna swoboda w strefie bez hierarchii
Organizujemy się wokół problemów, a nie stanowisk.
Ludzki rytm we wszystkim
Tworzymy oprogramowanie. Jesteśmy twórcami czasu.
Doodle stawia sobie za cel zapewnienie jasności, kontroli i spokoju w tym, jak świat postrzega czas.
Wierzymy, że czas to jedyny naprawdę ograniczony zasób człowieka. Wszystko, co tworzymy, zaczyna się od zamiaru – przekształcamy to, co chcieliśmy zrobić, w to, co faktycznie się dzieje.
Przywództwo
Od pomysłu w akademiku do globalnej marki
Skromne początki Doodle w szwajcarskim akademiku zaczęły się od prostego pomysłu: musiał istnieć lepszy sposób na zorganizowanie grupy do nauki. 18 lat i ponad 350 milionów spotkań później Doodle wspiera organizacje każdej wielkości – od uniwersytetów, przez systemy opieki zdrowotnej, aż po globalne korporacje. Poznaj liderów, którzy kontynuują tę tradycję.
Matteo Carli
Dyrektor ds. produktów
Wyprodukowane w Szwajcarii, cieszące się zaufaniem na całym świecie
Prywatność to nie tylko funkcja. To cała architektura. Od SOC 2 po HIPAA — Doodle spełnia standardy wymagane przez Twoją organizację, ponieważ inteligencja otoczenia wymaga absolutnego zaufania do danych.