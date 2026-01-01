Rejestracja na wydarzenie bez konta: Twoi uczestnicy mogą zapisać się na dowolne wydarzenie bez zakładania konta w Doodle.

Usuwanie listy zapisów: utrzymuj porządek na liście swoich wydarzeń.

Limit uczestników na sesję: dopasuj wielkość sesji. Funkcja, o którą prosiło wielu użytkowników.

Eksport uczestników listy zapisów: wydrukuj listę, jeśli potrzebujesz papierowej wersji na spotkanie stacjonarne.