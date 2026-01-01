JAK TO DZIAŁA
Rozwijaj swoją firmę w przewidywalny sposób
Zwiększaj przychody swojej firmy dzięki bezproblemowemu planowaniu wydarzeń.
1. Utwórz wydarzenie i pozwól każdemu się zapisać
Utwórz wydarzenie i udostępnij je swoim kontaktom. Uczestnicy nie będą musieli zakładać konta w Doodle.
2. Dopasuj wielkość sesji
Ustaw limit uczestników na sesję, aby grupa pozostała pod kontrolą
3. Planuj wydarzenia zdalne
Planuj bez trudu, niezależnie od tego, w jakiej strefie czasowej jesteś Ty i Twoi uczestnicy. Doodle weźmie na siebie najtrudniejszą część.
4. Zapobiegaj nieobecnościom
Automatycznie wysyłaj uczestnikom przypomnienia przed wydarzeniem, aby zwiększyć frekwencję.
zastosowania
Listy zapisów na wszystkie Twoje wydarzenia
Stwórz spersonalizowane strony rejestracji na wydarzenia indywidualne i grupowe.
Poszerz swoją bazę klientów dzięki spersonalizowanym i profesjonalnie wyglądającym stronom rejestracji na wydarzenia.
FUNKCJE
Co planujemy dalej dla list zapisów?
Na podstawie rozmów z prawdziwymi klientami stworzyliśmy plan rozwoju tego produktu.
Teraz
Rejestracja na wydarzenie bez konta: Twoi uczestnicy mogą zapisać się na dowolne wydarzenie bez zakładania konta w Doodle.
Usuwanie listy zapisów: utrzymuj porządek na liście swoich wydarzeń.
Limit uczestników na sesję: dopasuj wielkość sesji. Funkcja, o którą prosiło wielu użytkowników.
Eksport uczestników listy zapisów: wydrukuj listę, jeśli potrzebujesz papierowej wersji na spotkanie stacjonarne.
Później
Zbieraj informacje od uczestników przed każdym wydarzeniem: lepiej przygotujesz się do wydarzenia.
Twórz własne adresy URL: buduj wiarygodność, udostępniając link do swojej listy zapisów.
Zacznij przyjmować rezerwacje już dziś
Skonfiguruj swoją stronę rezerwacji w kilka minut i zbieraj więcej rezerwacji.