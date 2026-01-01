Koordynowanie i zabezpieczanie czasu w całej instytucji
Od godzin dyżurów wykładowców, przez współpracę między studentami, aż po badania obejmujące cały kampus — Doodle automatycznie zajmuje się koordynacją, dzięki czemu Twoja uczelnia może skupić się na tym, do czego została stworzona.
Cieszy się zaufaniem wiodących instytucji edukacyjnych w ponad 90 krajach
THE CHALLENGE
Coordination time is not a small inconvenience in higher education
It is a structural drain on the people, research, and relationships that make institutions great.
7,2 godziny
Czas przeznaczony na skupienie się, przydzielony każdej drużynie w każdym tygodniu
4,2 godziny
Liczba godzin nadliczbowych odzyskanych w ciągu tygodnia
68%
średnio mniej przełączeń kontekstu
Uczniowie korzystają z różnych narzędzi
Studenci muszą poruszać się po wielu platformach, żeby umówić się na konsultacje, skorzystać z usług i nawiązać kontakt z innymi studentami. Każdy dodatkowy krok to ryzyko, że ktoś zrezygnuje. Każdy krok powiększa przepaść między studentami a wsparciem, którego potrzebują.
Ile czasu Twój zespół poświęca na koordynację, a ile na rzeczywistą pracę?
7,2 godz.
czasu na skupienie się, zagwarantowanego dla każdej drużyny, tygodniowo
4,2 godz.
liczba godzin nadliczbowych odzyskanych w ciągu tygodnia
68%
średnio mniej przełączeń kontekstu
NASZE ROZWIĄZANIE
Kiedy czas jest świadomie zaplanowany, nauka ma szansę się rozwijać
Opracuj sposób, w jaki Twoja uczelnia zarządza czasem i rozdziela go między wydziały, studentów i kampusy, tak aby zapewnić wystarczającą przestrzeń na realizację zadań o wysokiej wartości.
Wyprodukowane w Szwajcarii, cieszące się zaufaniem na całym świecie
Prywatność to nie tylko funkcja. To cała architektura. Od SOC 2 po HIPAA — Doodle spełnia standardy wymagane przez Twoją organizację, ponieważ inteligencja otoczenia wymaga absolutnego zaufania do danych.
WYNIKI
Doodle dla edukacji
O 25–30% mniej przypadków niepojawienia się. O 50% krótszy czas rezerwacji
Instytucje stosujące scentralizowaną koordynację odnotowują znacznie mniej nieobecności na posiedzeniach oraz szybszy proces rezerwacji terminów na złożone, wielodyscyplinarne spotkania. Na spotkaniach pojawiają się właściwe osoby, ponieważ zaproszenie i…
Czas wykładowców ponownie przeznaczony na badania i nauczanie
Gdy koordynacja przebiega automatycznie, pracownicy naukowi odzyskują czas, który dotychczas poświęcali na kwestie logistyczne. Czas ten mogą ponownie przeznaczyć na zadania, do których realizowania instytucje te faktycznie zostały stworzone.
Zaangażowanie absolwentów i partnerów wykraczające poza zwykłe relacje
Dzięki Doodle absolwenci, partnerzy branżowi i naukowcy przyjezdni mogą bez trudu umówić się na spotkanie z Państwa instytucją. To profesjonalne rozwiązanie, które pozwala utrzymać aktywność sieci kontaktów oraz otwiera drzwi do pozyskiwania funduszy, or…
CECHY
Wszystko, czego potrzebuje twoja instytucja, żeby koordynować działania i utrzymywać kontakt.
Udostępnianie informacji o dostępności na godziny pracy i konsultacje jednym kliknięciem.
Wykładowcy i doradcy udostępniają jeden link. Studenci rezerwują terminy od razu, na podstawie dostępności w czasie rzeczywistym we wszystkich połączonych kalendarzach. Bez konfiguracji, e-maili ani ciągłej wymiany wiadomości.
Ankiety grupowe do planowania z udziałem wielu osób
Zaproponuj kilka opcji terminów i pozwól uczestnikom zagłosować. Działa zarówno w przypadku zespołów wewnętrznych, jak i uczestników z zewnątrz. Idealne rozwiązanie dla grup międzydziałowych i międzyfirmowych, rozmów panelowych oraz spotkań badawczych.
Spotkania wewnętrzne zaplanowane w kilka sekund
Wpisz uczestników i czas trwania. Doodle automatycznie znajdzie najlepszy dostępny termin, który pasuje wszystkim, stworzy zaproszenie i je wyśle.
Strony rezerwacji dla drużyn z wbudowanym systemem rotacji
Przychodzące zaproszenia na spotkania są automatycznie kierowane do członków zespołu zgodnie z ustalonymi przez ciebie zasadami dotyczącymi dostępności. Obciążenie pracą jest równomiernie rozdzielane między członków zespołu.
Designed for every role in education
Kierownictwo akademickie i administracja
Z łatwością koordynuj spotkania międzydziałowe, posiedzenia zarządu i kontakty z partnerami zewnętrznymi. Zabezpiecz czas na sprawy strategiczne, pozostając jednocześnie dostępnym dla osób i relacji, które są dla ciebie najważniejsze.
Wykładowcy i naukowcy
Odzyskaj czas stracony na logistykę koordynacyjną. Zarezerwuj sobie czas na badania i nauczanie. Koordynuj działania ze współpracownikami, naukowcami wizytującymi i partnerami z branży za pomocą jednego linku.
Sprawy studenckie i usługi dla studentów
Ułatw studentom rezerwowanie spotkań doradczych, sesji orientacyjnych i usług wsparcia. Wyższa frekwencja, mniejsze obciążenie administracyjne i bardziej profesjonalna obsługa przy każdej interakcji ze studentem.
Studenci
W kilka sekund umów się na sesje doradcze i konsultacje. Nawiąż kontakt z innymi studentami, twórz grupy do nauki i planuj sesje współpracy bez opuszczania platformy.
Jak na Uniwersytecie Kalifornijskim w Davis zaplanowano czas na zapewnienie zgodności z zasadami bezpieczeństwa w laboratoriach
Od międzynarodowych korporacji po rozwijające się organizacje — zespoły korzystają z Doodle, aby ustalać terminy, zachować koncentrację i stworzyć przestrzeń do owocnej współpracy.
Do 1 miesiąca
oszczędność czasu poświęconego na koordynację
Ponad 100 e-maili
uniknięte w każdym cyklu kontroli
Minuty, a nie tygodnie
w celu zaplanowania przeglądów
„To takie proste. W niecałe 10 minut zorganizowałem spotkanie wprowadzające dla 30 osób. Doodle to nieodzowne narzędzie, które po prostu przyspiesza pracę”.