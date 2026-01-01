Zorganizuj sobie dzień, planując spotkania za pomocą Doodle i Google

Kalendarz Google jest jednym z najczęściej używanych na świecie cyfrowych organizerów, a dzięki Doodle możesz planowanie na wyższy poziom. Połączenie dwóch z najbardziej lubianych na świecie bezpłatne narzędzia do planowania online pozwoli Ci odzyskać kontrolę nad swoim dniem, uniknąć nakładających się spotkań i zwiększyć wydajność.

Aplikacja Doodle jest natywnie zintegrowana z Google, dzięki czemu możesz organizować spotkania w dowolnym miejscu na świecie, a Twój kalendarz będzie zarządzany automatycznie. Nie musisz się martwić o śledzenie wszystkich swoich wydarzeń.

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W jaki sposób Doodle i Kalendarz Google wzajemnie się uzupełniają

Aby rozpocząć, załóż bezpłatne konto w serwisie Doodle i połącz je ze swoim Kalendarz Google konto. Możesz to zrobić w ustawieniach swojego konta Doodle. Po połączeniu wszystkie wydarzenia, które organizujesz za pośrednictwem Doodle, będą automatycznie wyświetlane w Twoim kalendarzu.

Dzięki Booking Page możesz wysłać innym link, a oni będą mogli wybrać terminy spotkań, które wcześniej wybrałeś. To nie tylko automatyzuje Twoje planowanie dzięki temu masz wszystko pod kontrolą. Po wybraniu godziny zobaczysz ją w Google. Z Doodle Professional W ramach jednego konta możesz utworzyć dowolną liczbę Booking Pages. To świetne rozwiązanie, jeśli chcesz zarządzać różnymi klientami i przypisywać im odrębne terminy dostępności.

Group Polls można również zsynchronizować z Kalendarzem Google. Utwórz szybka ankieta aby znaleźć termin, który najbardziej wszystkim odpowiada, potwierdź wydarzenie, a Doodle doda je do Twojego kalendarza.

Zmiana terminu też jest prosta

Nie tylko rezerwacja jest prosta, ale także zmiana terminu wizyty to pestka.

Załóżmy, że ktoś zarezerwował sobie czas na twoim Booking Page . Zauważyli, że termin się pokrywa i muszą go zmienić. Nie ma problemu. Jeśli przełożą spotkanie, Doodle pozwoli im wybrać tylko wolny termin, który Ci odpowiada. Gdy to zrobią, zaktualizujemy Twój Kalendarz Google.

With the Doodle aplikacja do planowania , nigdy nie będziesz musiał prowadzić tych niezręcznych rozmów, w których musisz wyjaśniać, że nie masz czasu w nowym terminie. Ten termin zawsze będzie Ci odpowiadał.

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A co z darmowe narzędzie do tworzenia ankiet ?

Nie martw się – po połączeniu konta Doodle z Kalendarzem Google, gdy utworzysz ankietę i potwierdzisz termin, pojawi się on automatycznie w Twoim kalendarzu.

Group Poll to jeden z najpopularniejszych na świecie sposobów na ustalenie wspólnego terminu bez konieczności wymiany e-maili. Ich tworzenie jest również bardzo proste. Wpisz nazwę, lokalizację oraz wszelkie uwagi dotyczące wydarzenia, o których chcesz poinformować uczestników. Następnie dodaj godziny, w których jesteś dostępny. Pamiętaj, aby podać wiele opcji, aby planowanie wybranie terminu, który wszystkim odpowiada, będzie jeszcze łatwiejsze.