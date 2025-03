Google Calendar er en af verdens mest anvendte digitale planlægningsværktøjer, og med Doodle kan du tage din planlægning til det næste niveau. Ved at parre to af verdens mest elskede gratis online planlægningsværktøjer kan du genvinde din dag, undgå dobbeltbookinger og øge din produktivitet.

Doodle integrerer nativt med Google, så du kan mødes hvor som helst i verden, og din kalender vil blive administreret automatisk. Du behøver ikke at bekymre dig om at holde styr på alle dine begivenheder.

Hvordan Doodle og Google Kalender supplerer hinanden

Hvis du vil i gang, skal du oprette en gratis Doodle-konto og forbinde den med din Google Calendar konto for at komme i gang. Det kan du gøre i indstillingerne for din Doodle-konto. Når du er tilsluttet, vil alle begivenheder, du arrangerer via Doodle, automatisk blive vist i din kalender.

Med en bookingside kan du sende folk et link, og de kan vælge tidspunkter for at mødes, som du har valgt på forhånd. Det automatiserer ikke blot din planlægning, men giver dig også kontrol over det. Når et tidspunkt er valgt, kan du se det i Google. Med en Doodle Professional konto kan du oprette så mange bookingsider, som du vil. Dette er fantastisk, hvis du vil administrere forskellige kunder og tildele dem forskellige ledige tider.

Group Polls kan også synkroniseres med din Google-kalender. Lav en hurtig afstemning for at finde det tidspunkt, der fungerer bedst for alle, bekræft begivenheden, og Doodle tilføjer den til din kalender.

Det er også nemt at omlægge planlægningen

Det er ikke kun nemt at booke, men også at ændre aftaler er et snuptag.

Lad os sige, at nogen har booket tid på din Booking Page. De har bemærket et sammenstød og har brug for at ændre det. Det er ikke noget problem. Hvis de ændrer aftalen, vil Doodle kun lade dem vælge en ledig tid, der passer dig. Når de gør det, opdaterer vi din Google-kalender.

Med Doodle planlægningsapp behøver du aldrig at have de akavede samtaler om, at du ikke er ledig på det nye tidspunkt. Det vil altid passe dig.

Hvad med free poll maker?

Bare rolig, hvis du integrerer din Doodle-konto med Google Kalender, vil det betyde, at når du opretter en afstemning og bekræfter et tidspunkt, vises den automatisk i din kalender.

Gruppeafstemninger er en af verdens foretrukne måder at finde tid sammen på uden at skulle sende e-mails frem og tilbage. De er også enkle at oprette. Indtast navn, sted og eventuelle noter om begivenheden, som du gerne vil have, at folk skal vide. Derefter skal du tilføje de tidspunkter, du er til rådighed. Sørg for at medtage masser af muligheder for at gøre planlægning et tidspunkt, der passer alle, endnu nemmere.

Til sidst skal du skræddersy din afstemning for at få de resultater, du ønsker. Vælg ja, nej eller om nødvendigt begrænser du deltagernes muligheder eller gør afstemningen skjult. Skjulte afstemninger er gode, hvis du gerne vil holde dine deltagere anonyme. Der er også flere Doodle Professional muligheder såsom frister for afstemninger og anmodninger om yderligere oplysninger.