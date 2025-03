Google Calendar est l'un des organisateurs numériques les plus utilisés au monde et avec Doodle, vous pouvez faire passer votre scheduling au niveau supérieur. L'association de deux des outils de planification en ligne gratuits les plus appréciés au monde vous permettra de vous réapproprier votre journée, d'éviter les doubles réservations et de stimuler votre productivité.

Doodle s'intègre nativement à Google, vous pouvez donc vous rencontrer n'importe où dans le monde et votre calendrier sera géré automatiquement. Vous n'avez plus à vous soucier de garder la trace de tous vos événements.

Essayez-le gratuitement Pas de carte de crédit requise

Comment Doodle et Google Agenda se complètent-ils ?

Pour commencer, créez un compte Doodle gratuit et connectez-le à votre compte Google Calendar. Vous pouvez le faire dans les paramètres de votre compte Doodle. Une fois connectés, tous les événements que vous organisez via Doodle s'afficheront automatiquement sur votre calendrier.

Avec une page de réservation, vous pouvez envoyer un lien à des personnes qui peuvent choisir des heures de rendez-vous que vous avez présélectionnées. Non seulement cela automatise votre scheduling mais cela vous donne le contrôle. Une fois l'heure choisie, vous la verrez dans Google. Avec un compte Doodle Professional, vous pouvez créer autant de pages de réservation que vous le souhaitez. C'est idéal si vous voulez gérer différents clients et leur attribuer des disponibilités distinctes.

Les Sondages de groupe peuvent également se synchroniser avec votre agenda Google. Faites un sondage rapide pour trouver l'heure qui convient le mieux à chacun, confirmez l'événement et Doodle l'ajoutera à votre calendrier.

La reprogrammation est également facile

Il n'y a pas que la réservation qui soit facile, la modification des rendez-vous est également un jeu d'enfant.

Imaginons que quelqu'un ait réservé un rendez-vous sur votre Page de réservation. Il a remarqué qu'il y avait un problème et a besoin de le changer. Aucun problème. S'ils réorganisent le rendez-vous, Doodle ne les laissera choisir qu'une heure libre qui vous convient. Une fois qu'ils l'auront fait, nous mettrons à jour votre Google Agenda.

Avec Doodle scheduling app, vous n'aurez plus jamais à avoir ces conversations gênantes sur le fait que vous n'êtes pas disponible à la nouvelle heure. Elle vous conviendra toujours.

Qu'en est-il du free poll maker ?

Ne vous inquiétez pas, l'intégration de votre compte Doodle à Google Agenda signifie que lorsque vous créez un sondage et confirmez une heure, il apparaîtra automatiquement sur votre agenda.

Les sondages de groupe sont l'un des moyens préférés du monde entier pour trouver du temps ensemble sans les allers-retours par e-mail. Ils sont également très simples à créer. Saisissez le nom, le lieu et toute note concernant l'événement que vous souhaitez faire connaître. Ensuite, ajoutez les heures auxquelles vous êtes disponible. Veillez à inclure de nombreuses options pour faciliter encore plus la programmation d'un moment qui convient à tout le monde.

Enfin, adaptez votre sondage pour obtenir les résultats que vous souhaitez. Choisissez oui, non ou, si besoin est, limitez les options des participants ou rendez le sondage caché. Les sondages cachés sont parfaits si vous souhaitez préserver l'anonymat de vos participants. Il existe également plusieurs options Doodle Professional telles que les dates limites de sondage et les demandes d'informations supplémentaires.