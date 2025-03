Gestite la vostra giornata programmando con Doodle e Google

Google Calendar è uno degli organizer digitali più utilizzati al mondo e con Doodle potete portare la vostra programmazione a un livello superiore. L'abbinamento di due degli strumenti di programmazione online più amati al mondo Group Polls vi consentirà di recuperare la vostra giornata, evitare le doppie prenotazioni e aumentare la produttività.

Doodle si integra in modo nativo con Google, quindi potete incontrarvi ovunque nel mondo e il vostro calendario sarà gestito automaticamente. Non dovrete più preoccuparvi di tenere traccia di tutti gli eventi.

Provatelo gratuitamente Non è richiesta la carta di credito

Come Doodle e Google Calendar si completano a vicenda

Per iniziare, create un account Doodle gratuito e collegatelo al vostro account Google Calendar. Questa operazione può essere eseguita nelle impostazioni dell'account Doodle. Una volta collegati, tutti gli eventi organizzati tramite Doodle appariranno automaticamente sul vostro calendario.

Con una pagina di prenotazione, è possibile inviare un link alle persone e queste possono scegliere gli orari di incontro prestabiliti. Non solo automatizza la vostra programmazione, ma vi dà il controllo. Una volta scelto l'orario, lo vedrete su Google. Con un account Doodle Professional, potete creare tutte le Pagine di prenotazione che volete. Questo è ottimo se volete gestire diversi clienti e assegnare loro disponibilità distinte.

I Sondaggi di gruppo possono anche sincronizzarsi con il vostro calendario di Google. Fate un sondaggio rapido per trovare l'orario più adatto a tutti, confermate l'evento e Doodle lo aggiungerà al vostro calendario.

Anche riprogrammare è facile

Non solo prenotare è facile, ma anche cambiare appuntamento è un gioco da ragazzi.

Supponiamo che qualcuno abbia prenotato un orario sulla vostra Pagina prenotazioni. Si è accorto che c'è un problema e deve cambiarlo. Nessun problema. Se riorganizzano l'appuntamento, Doodle gli permetterà di scegliere un orario libero che vada bene per voi. Una volta che l'avranno fatto, aggiorneremo il vostro calendario Google.

Con Doodle app di programmazione, non dovrete mai avere quelle imbarazzanti conversazioni sul fatto che non siete disponibili al nuovo orario. Sarà sempre tutto a posto.

Provatelo gratuitamente Non è richiesta la carta di credito

Che ne è delfree poll maker?

Non preoccupatevi: integrando il vostro account Doodle con Google Calendar, quando creerete un sondaggio e confermerete un orario, questo apparirà automaticamente sul vostro calendario.

I sondaggi di gruppo sono uno dei modi preferiti al mondo per trovare il tempo per stare insieme senza dover mandare avanti e indietro le e-mail. Sono anche semplici da creare. Inserite il nome, il luogo e qualsiasi nota sull'evento che volete far conoscere agli altri. Quindi, aggiungete gli orari in cui siete disponibili. Assicuratevi di includere molte opzioni per rendere ancora più facile programmare un orario che vada bene a tutti.

Infine, personalizzate il sondaggio per ottenere i risultati desiderati. Scegliete sì, no o, se necessario, limitate le opzioni dei partecipanti o rendete il sondaggio nascosto. I sondaggi nascosti sono ottimi se si desidera mantenere l'anonimato dei partecipanti. Ci sono anche diverse opzioni di Doodle Professional, come le scadenze dei sondaggi e le richieste di informazioni aggiuntive.