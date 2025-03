Google Calendar é um dos organizadores digitais mais usados do mundo e com o Doodle, você pode levar seu Calendário Google para o próximo nível. Emparelhar dois dos mais amados do mundo ferramentas de agendamento online gratuitas lhe permitirá recuperar seu dia, evitar reservas duplas e aumentar a produtividade.

Doodle se integra nativamente ao Google para que você possa se encontrar em qualquer lugar do mundo e seu calendário será gerenciado automaticamente. Não é preciso se preocupar em acompanhar todos os seus eventos.

A reprogramação também é fácil

Não é apenas a reserva que é fácil, mas a mudança de compromissos também é um estalo.

Digamos que alguém reservou algum tempo em sua Página de reserva. Eles notaram um choque e precisam mudá-lo. Não há problema. Se eles reordenarem a marcação, Doodle só os deixará escolher um tempo livre que lhe convém. Assim que o fizerem, atualizaremos seu calendário do Google.

Com o Doodle scheduling app, você nunca precisará ter aquelas conversas embaraçosas que não estão disponíveis no novo momento. Sempre lhe convém.

E quanto ao free poll maker?

Não se preocupe, integrar sua conta Doodle com o Google Calendar significará que quando você criar uma pesquisa e confirmar uma hora, ela aparecerá automaticamente em seu calendário.

As pesquisas de grupo são uma das formas preferidas do mundo para encontrar tempo juntos sem o e-mail para frente e para trás. Elas também são simples de criar. Digite o nome, local e quaisquer notas sobre o evento que você gostaria que as pessoas soubessem. A seguir, acrescente os horários em que você está disponível. Não deixe de incluir muitas opções para fazer agendamento um horário que agrade a todos ainda mais fácil.

Por último, faça sua pesquisa sob medida para obter os resultados desejados. Escolha sim, não ou, se necessário, limite as opções dos participantes ou torne a pesquisa oculta. Enquetes ocultas são ótimas se você gostaria de manter seus participantes anônimos. Há também várias opções Doodle Professional, tais como prazos de votação e pedidos de informações adicionais.