Doodle और Google के साथ शेड्यूलिंग करके अपने दिन पर अधिकार करें।

गूगल कैलेंडर यह दुनिया के सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले डिजिटल आयोजकों में से एक है और Doodle के साथ, आप अपना ले सकते हैं। अनुसूचीकरण अगले स्तर पर। दुनिया के दो सबसे पसंदीदा को जोड़ना निःशुल्क ऑनलाइन अनुसूचन उपकरण यह आपको अपना दिन वापस पाने, डबल-बुकिंग से बचने और उत्पादकता बढ़ाने में मदद करेगा।

Doodle मूल रूप से Google के साथ एकीकृत है, इसलिए आप दुनिया में कहीं भी मीट कर सकते हैं और आपका कैलेंडर स्वचालित रूप से प्रबंधित हो जाएगा। सभी कार्यक्रमों का ट्रैक रखने की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

Google Calendar अपने स्वयं के इकोसिस्टम में दमकता है — असुविधा तब शुरू होती है जब आपकी बैठकें वहीं नहीं रहतीं। यदि निमंत्रण बार-बार Outlook या Apple Calendar में चले जाते हैं, तो इसके बारे में पढ़ें। 3 क्षण जब आपका कैलेंडर टूल आपके लिए छोटा पड़ जाता है बिंदु

मुफ्त आज़माएँ क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता नहीं है

Doodle और गूगल कैलेंडर एक-दूसरे की कैसे पूरकता करते हैं

शुरू करने के लिए, एक मुफ्त Doodle खाता बनाएँ और उसे अपने से कनेक्ट करें। गूगल कैलेंडर खाता। आप यह अपने Doodle खाते की सेटिंग्स में कर सकते हैं। एक बार जुड़ जाने पर, Doodle के माध्यम से आयोजित कोई भी कार्यक्रम स्वचालित रूप से आपके कैलेंडर में दिखाई देगा।

एक बुकिंग पेज के साथ, आप लोगों को एक लिंक भेज सकते हैं और वे आपके द्वारा पहले से चुने गए मिलने के समय चुन सकते हैं। यह न केवल आपके अनुसूचीकरण यह आपको नियंत्रण में रखता है। एक बार समय चुन लिया जाए तो आप इसे Google में देखेंगे। एक के साथ Doodle Professional खाते में, आप जितने चाहें उतने बुकिंग पेज बना सकते हैं। यह तब बहुत उपयोगी है जब आप विभिन्न ग्राहकों का प्रबंधन करना चाहते हैं और उन्हें अलग-अलग उपलब्धता आवंटित करना चाहते हैं।

ग्रुप पोल आपके Google कैलेंडर से भी सिंक कर सकते हैं। एक बनाएं त्वरित सर्वेक्षण सबके लिए सबसे उपयुक्त समय खोजने के लिए, कार्यक्रम की पुष्टि करें और Doodle इसे आपके कैलेंडर में जोड़ देगा।

पुनर्निर्धारण भी आसान है

न केवल बुकिंग आसान है, बल्कि अपॉइंटमेंट बदलना भी एकदम सरल है।

मान लीजिए किसी ने आपके पर कुछ समय बुक किया है बुकिंग पेज . उन्होंने टकराव देखा है और इसे बदलना होगा। कोई बात नहीं। अगर वे अपॉइंटमेंट को फिर से व्यवस्थित करते हैं, तो Doodle उन्हें केवल आपके अनुकूल खाली समय चुनने देगा। एक बार ऐसा हो जाने पर, हम आपका Google कैलेंडर अपडेट कर देंगे।

Doodle के साथ शेड्यूलिंग ऐप , आपको कभी भी उन अजीब बातचीतों से नहीं गुजरना पड़ेगा कि आप नए समय पर उपलब्ध नहीं हैं। यह हमेशा आपके अनुकूल रहेगा।

मुफ्त आज़माएँ क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता नहीं है

चिंता न करें, अपने Doodle खाते को Google कैलेंडर के साथ एकीकृत करने का मतलब है कि जब आप कोई पोल बनाएँ और समय की पुष्टि करें, तो वह स्वचालित रूप से आपके कैलेंडर में दिखाई देगा।

ग्रुप पोल दुनिया के पसंदीदा तरीकों में से एक हैं, ईमेल के बार-बार आदान-प्रदान के बिना एक साथ समय निकालने के लिए। इन्हें बनाना भी बहुत आसान है। कार्यक्रम का नाम, स्थान और कोई भी नोट्स दर्ज करें जिन्हें आप लोगों को बताना चाहते हैं। इसके बाद, अपनी उपलब्ध समय जोड़ें। सुनिश्चित करें कि पर्याप्त विकल्प शामिल करें ताकि अनुसूचीकरण एक ऐसा समय जो सभी के लिए और भी आसान हो।