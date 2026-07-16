Ta kontroll över din dag genom att boka möten med Doodle och Google

Google Kalender är en av världens mest använda digitala kalenderappar, och med Doodle kan du ta din schemaläggning till nästa nivå. Genom att kombinera två av världens mest älskade gratis verktyg för tidsbokning online hjälper dig att få tillbaka kontrollen över din dag, undvika dubbelbokningar och öka produktiviteten.

Doodle är integrerat direkt med Google, så att du kan hålla möten var som helst i världen och din kalender hanteras automatiskt. Du behöver inte oroa dig för att hålla reda på alla dina händelser.

Google Kalender fungerar utmärkt inom sitt eget ekosystem – problemen uppstår när dina möten inte stannar där. Om inbjudningar hela tiden hamnar i Outlook eller Apple Kalender kan du läsa om de tre tillfällena då du har vuxit ur ditt kalenderverktyg .

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Hur Doodle och Google Kalender kompletterar varandra

För att komma igång ska du skapa ett gratis Doodle-konto och koppla det till ditt Google Kalender konto. Du kan göra detta i inställningarna för ditt Doodle-konto. När anslutningen är klar kommer alla evenemang som du anordnar via Doodle automatiskt att visas i din kalender.

Med Booking Page kan du skicka en länk till andra, så att de kan välja bland de tider du har förvalda för mötet. Det automatiserar inte bara din schemaläggning Det ger dig kontrollen. När du har valt en tid kommer den att visas i Google. Med en Doodle Professional Med ditt konto kan du skapa så många Booking Pages du vill. Det är perfekt om du vill hantera olika kunder och tilldela dem olika tillgänglighet.

Group Poll kan även synkroniseras med din Google Kalender. Skapa en snabbundersökning För att hitta den tid som passar alla bäst, bekräfta evenemanget så lägger Doodle till det i din kalender.

Det är också enkelt att boka om

Det är inte bara enkelt att boka, utan även att ändra tidsbokningar går på ett ögonblick.

Låt oss säga att någon har bokat en tid hos dig Booking Page . De har upptäckt att det blir en tidskollision och behöver ändra mötet. Inga problem. Om de bokar om mötet låter Doodle dem bara välja en ledig tid som passar dig. När de har gjort det uppdaterar vi din Google Kalender.

Med Doodle schemaläggningsapp , så slipper du de där pinsamma samtalen där du måste säga att du inte kan den nya tiden. Det kommer alltid att passa dig.

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Hur är det med gratis verktyg för att skapa omröstningar ?

Oroa dig inte – när du kopplar ihop ditt Doodle-konto med Google Kalender kommer en omröstning du skapar och en tid du bekräftar automatiskt att visas i din kalender.

Group Poll är ett av världens mest populära sätt att hitta tid att träffas utan att behöva skicka e-post fram och tillbaka. De är dessutom enkla att skapa. Ange namn, plats och eventuella kommentarer om evenemanget som du vill att deltagarna ska känna till. Lägg sedan till de tider du är tillgänglig. Se till att inkludera många alternativ för att göra schemaläggning en tid som passar alla ännu bättre.