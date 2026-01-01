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Välj det abonnemang som passar din tid

För dem som hellre vill sätta igång än att boka möten.

Free

För dig som bokar möten då och då. Inget kort krävs.

CHF 0

Gratis

Registrera dig

I gratisversionen ingår

  • Ett försök med Group Poll
  • En bokningssida
  • En 1:1
  • Grundläggande anmälningslistor
  • En kalenderkoppling
Rekommenderat

Pro

För frilansare, konsulter och egenföretagare som bokar möten varje vecka.

per plats/månad | faktureras årligen

Billigare än en no-show.

Bli Pro

Alla kostnadsfria funktioner, plus

  • Obegränsat antal gruppomröstningar
  • Obegränsat antal bokningssidor
  • Obegränsat antal enskilda samtal
  • Obegränsat antal anmälningslistor
  • Avancerade inställningar (tidsfrister, påminnelser, dölja deltagare)
  • Zoom, Microsoft Teams och Webex
  • Inga annonser

Team

För team med minst två personer som bokar möten med kunder, kandidater och varandra.

alla platser / månad | faktureras årligen

Ett besparat möte betalar sig själv.

Årlig rabatt på -33 %Mängdrabatt -14 %

För 2 användare

Välj Team

Alla Pro-funktioner, plus

  • Administratörskonsolen
  • Roller och behörigheter
  • Anordna evenemang tillsammans med andra
  • Boka å någon annans vägnar
  • Verksamhetsrapporter
  • Skräddarsydd varumärkesprofilering
  • AI-genererade mötesrubriker
  • Få betalt via Stripe
  • AI-genererade mötesbeskrivningar

Enterprise

För organisationer med över 50 anställda som inför AI-baserad samordning.

Från CHF 15k

Skräddarsydd prissättning — faktureras årligen

Mängdrabatter erbjuds

Kontakta oss

Alla Team-funktioner, plus

  • AI-baserad tidsanalys
  • Analys av engagemang
  • Tidsskydd för hela organisationen
  • Fokusområden
  • SSO (SAML/OIDC)
  • MFA
  • Rollbaserad åtkomst
  • Egen kundansvarig
  • Bokningssidor med varumärkesprofilering
  • E-postmeddelanden med varumärkesprofilering
  • Varumärkesanknutna webbadresser
  • 99,9 % SLA och prioriterad support
  • entrepreneur-magazine
  • Forbes
  • fast-company
  • techrepublic-logo-vector
  • inc
  • HR
  • Business insider

Välj rätt abonnemang

Skapa anmälningslistor
Obegränsat
Anordna gruppmöten
Obegränsat
Schema 1:1
Obegränsat
Dela bokningssidor
Obegränsat
Koppla ihop kalendrar
Anslut videokonferensverktygen Google Meet, Zoom, Microsoft Teams och Webex
Ta emot betalningar med Stripe
Synkronisera möten direkt till din kalender
Ställ frågor som kan anpassas
Inga annonser för arrangörer eller deltagare
Obegränsat antal tidsluckor för gruppomröstningar
Obegränsat antal sessioner med anmälningslista
Ställ in tidsfrister och skicka automatiska påminnelser
Dölj deltagaruppgifter
Lägg till egen logotyp och varumärkesprofilering
Anslut till Zapier
Skicka inbjudan från Doodle
Få support via e-post
Administratörskonsolen
Anordna evenemang tillsammans med andra
Boka å någon annans vägnar
AI-stödda mötesbeskrivningar
Särskild introduktion och användarutbildning
Skräddarsydda användarvillkor
SLA med 99,9 % drifttillgänglighet
Enkel inloggning (SSO)