Free
För dig som bokar möten då och då. Inget kort krävs.
CHF 0
Gratis
I gratisversionen ingår
- Ett försök med Group Poll
- En bokningssida
- En 1:1
- Grundläggande anmälningslistor
- En kalenderkoppling
För dem som hellre vill sätta igång än att boka möten.
För dig som bokar möten då och då. Inget kort krävs.
CHF 0
Gratis
I gratisversionen ingår
För frilansare, konsulter och egenföretagare som bokar möten varje vecka.
per plats/månad | faktureras årligen
Billigare än en no-show.
Alla kostnadsfria funktioner, plus
För team med minst två personer som bokar möten med kunder, kandidater och varandra.
alla platser / månad | faktureras årligen
Ett besparat möte betalar sig själv.
För
Alla Pro-funktioner, plus
För organisationer med över 50 anställda som inför AI-baserad samordning.
Från CHF 15k
Skräddarsydd prissättning — faktureras årligen
Mängdrabatter erbjuds
Alla Team-funktioner, plus
|PlanerVälj rätt abonnemang
|Free
|Pro
Bli Pro
|Team
Välj Team
|Enterprise
|Skapa anmälningslistor
Obegränsat
Obegränsat
Obegränsat
Obegränsat
|Anordna gruppmöten
Ett
Obegränsat
Obegränsat
Obegränsat
|Schema 1:1
Ett
Obegränsat
Obegränsat
Obegränsat
|Dela bokningssidor
Ett
Obegränsat
Obegränsat
Obegränsat
|Koppla ihop kalendrar
|Anslut videokonferensverktygen Google Meet, Zoom, Microsoft Teams och Webex
|Ta emot betalningar med Stripe
|Synkronisera möten direkt till din kalender
|Ställ frågor som kan anpassas
|Inga annonser för arrangörer eller deltagare
|Obegränsat antal tidsluckor för gruppomröstningar
|Obegränsat antal sessioner med anmälningslista
|Ställ in tidsfrister och skicka automatiska påminnelser
|Dölj deltagaruppgifter
|Lägg till egen logotyp och varumärkesprofilering
|Anslut till Zapier
|Skicka inbjudan från Doodle
|Få support via e-post
|Administratörskonsolen
|Anordna evenemang tillsammans med andra
|Boka å någon annans vägnar
|AI-stödda mötesbeskrivningar
|Särskild introduktion och användarutbildning
|Skräddarsydda användarvillkor
|SLA med 99,9 % drifttillgänglighet
|Enkel inloggning (SSO)
Välj rätt abonnemang
Du sparar CHF 48,00 per år
Du sparar 264,00 CHF per år jämfört med månadsvis fakturering