Hitta lediga tidsluckor för din grupp på några minuter

Tänk dig följande: du planerar ett projekt eller en kampanj och ditt team behöver boka in en brainstorming-session. Men med allas fullspäckade scheman och varierande tillgänglighet verkar det omöjligt att hitta ett tidsfönster som passar alla, såvida det inte ligger flera veckor eller till och med månader framåt i tiden. I ett annat scenario samarbetar du med flera kunder och koordinerar möten över olika tidszoner och företag. Planeringsprocessen blir extra komplicerad och du måste hela tiden dubbel- och trippelkolla allt.

Det här är bara två exempel på frustrerande situationer när det gäller schemaläggning, som tyvärr är en del av arbetslivet. Om det här låter bekant är du inte ensam.

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De ineffektiva aspekterna av att manuellt hitta tillgängliga tidsluckor

Traditionellt innebär mötesplanering en lång rad e-postmeddelanden eller meddelanden fram och tillbaka, där arrangörerna manuellt försöker hitta lediga tidsluckor som passar allas scheman. Denna metod tar inte bara tid utan ökar också risken för missade möjligheter eller schemaläggningsfel. Felen kan vara allt från överlappande evenemang till felstavade namn. Detta hämmar produktiviteten, särskilt för dem som samarbetar mycket med andra.

Fördelarna med att använda schemaläggningsverktyg

Tryck på Enter schemaläggningstjänster . Lyckligtvis utvecklas tekniken ständigt, och det gäller även hur vi planerar möten. Du kan dra nytta av schemaläggningsverktyg, eftersom de erbjuder effektiva lösningar och optimerar processerna. Att påskynda schemaläggningsprocessen är en av de främsta fördelarna med att använda schemaläggningsverktyg. Istället för att skicka meddelanden för att ta reda på allas tillgänglighet kan användarna helt enkelt skapa en omröstning med möjliga tidsalternativ och bjuda in deltagarna att ange vilka tider de föredrar. Detta sparar inte bara tid utan säkerställer också att allas tillgänglighet beaktas.

Dessutom kan deltagarna ta del av och svara på enkäten när det passar dem. Denna asynkrona kommunikation gör att man slipper samordning i realtid. Den underlättar också för personer i olika tidszoner eller vid schemakonflikter, vilket ökar flexibiliteten och bekvämligheten.

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Hitta nästa lediga tidslucka med Doodle

Med schemaläggningsverktyg som Doodle kan du enkelt hitta och föreslå tidsluckor för gruppmöten . Du kan skapa omröstningar med flera olika tidsintervall och varaktigheter samt anpassa inställningarna efter just ditt teams behov.

Skapa en omröstning Med Doodle är det enkelt. Ange mötesuppgifterna, inklusive titel, plats och varaktighet, och lägg sedan till möjliga tidsalternativ som deltagarna kan välja mellan. När du har skapat en omröstning kan du dela länken med din grupp och se hur svaren kommer in. På nolltid kan du ta reda på vilket tidsalternativ som passar bäst för ditt möte.

Om du vill göra schemaläggningen ännu snabbare kan du koppla ihop din kalender så att inbokade möten synkroniseras automatiskt. Du kan också ställa in automatiska påminnelser eller tidsfrister, så att du slipper jaga andra.

Innan du vet ordet av kommer besvären med schemaläggningen att vara ett minne blott.