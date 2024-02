Trova la fascia oraria disponibile per il tuo gruppo in pochi minuti

Immaginate: state pianificando un progetto o una campagna e il vostro team deve programmare una sessione di brainstorming. Tuttavia, a causa degli impegni e delle diverse disponibilità di ognuno, trovare una fascia oraria che vada bene per tutti sembra impossibile, a meno che non si tratti di settimane o addirittura mesi nel futuro.

In un altro scenario, si collabora con più clienti, coordinando le riunioni tra diversi fusi orari e aziende. Il processo di pianificazione si fa più complesso e si controlla tutto in continuazione.

Questi sono solo due esempi di frustrazioni legate alla programmazione, che purtroppo fanno parte della vita lavorativa. Se tutto questo vi suona familiare, non siete i soli.

Prova a fare uno scarabocchio Configura il tuo account gratuito - non è necessaria la carta di credito

Le inefficienze della ricerca manuale delle fasce orarie

Tradizionalmente, la pianificazione delle riunioni comporta un'intensa attività di posta elettronica o di messaggistica, con gli organizzatori che cercano di trovare manualmente le fasce orarie disponibili per soddisfare gli impegni di tutti. Questo metodo non solo consuma tempo, ma aumenta anche la probabilità di perdere opportunità o di commettere errori di programmazione. Gli errori possono andare dalla sovrapposizione di eventi a nomi sbagliati. Questo ostacola la produttività, soprattutto per chi collabora spesso con altri.

I vantaggi dell'utilizzo di strumenti di pianificazione

Entrate in servizi di programmazione. Fortunatamente, la tecnologia è in continuo progresso e questo include il modo in cui programmiamo le riunioni. È possibile sfruttare gli strumenti di pianificazione in quanto offrono soluzioni efficienti e ottimizzano i processi.

L'accelerazione del processo di pianificazione è uno dei principali vantaggi dell'utilizzo degli strumenti di pianificazione. Invece di inviare messaggi per determinare la disponibilità di tutti, gli utenti possono semplicemente creare un sondaggio con potenziali fasce orarie e invitare i partecipanti a indicare l'orario preferito. In questo modo non solo si risparmia tempo, ma si garantisce anche che si tenga conto della disponibilità di tutti.

Inoltre, i partecipanti possono visualizzare e rispondere al sondaggio a loro piacimento. Questa comunicazione asincrona elimina la necessità di un coordinamento in tempo reale. Inoltre, consente a persone che si trovano in diversi fusi orari o con orari in conflitto, aumentando così la flessibilità e la convenienza.

Incontro in pochi minuti Con un account Doodle è possibile organizzare eventi in modo rapido e completamente gratuito

Trova la prossima fascia oraria disponibile con Doodle

Strumenti di pianificazione come Doodle consentono di trovare e suggerire facilmente le fasce orarie per le riunioni di gruppo. È possibile creare sondaggi con diverse opzioni di orario e durata e personalizzare le impostazioni per adattarle alle esigenze specifiche del team.

Creare un sondaggio con Doodle è facile. Inserite i dettagli della riunione, tra cui il titolo, il luogo e la durata, quindi aggiungete potenziali fasce orarie tra cui i partecipanti possono scegliere. Una volta creato il sondaggio, potete condividere il link con il vostro gruppo e osservare le risposte che arrivano. In breve tempo, sarete in grado di individuare la fascia oraria più adatta per la vostra riunione.

Se volete accelerare ulteriormente il processo di pianificazione, collegate il vostro calendario per sincronizzare automaticamente gli appuntamenti programmati. È anche possibile impostare promemoria o scadenze automatiche, in modo da non doversi preoccupare di rincorrere gli altri.

In men che non si dica, le frustrazioni legate alla pianificazione saranno un ricordo del passato.