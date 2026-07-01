Vad är ett gruppmöte?

Gruppmöten kan innebära många olika saker för olika människor. Det kan vara ett tillfälle för dig att samla dina vänner till en grillfest eller en babyshower. Det kan vara ett möte mellan kollegor som vill diskutera ett projekt eller en föreläsare som ger feedback till studenterna.

Möten förknippas oftast med affärsverksamhet, men även inom det området kan de hållas av många olika skäl. Ditt företags styrelse kan samlas för att fatta viktiga beslut, ditt kundtjänstteam kanske vill brainstorma nya idéer för att förbättra kundrelationerna, eller så kan ditt datateam ha viktiga forskningsresultat att dela med sig av.

Dessa möten handlar oundvikligen om att kollegor samlas för att diskutera olika frågor och driva verksamheten framåt mot dess mål.

Framgångsrika gruppmöten bör vara produktiva, där beslut fattas, åtgärdsplaner upprättas och alla deltagare känner sig nöjda.

Så här genomför du ett framgångsrikt gruppmöte

Du bör börja med att fundera över syftet med mötet. Varför samlar du deltagarna? Utifrån detta kan du sedan skapa en dagordning där du listar de punkter du vill ta upp. Börja med de viktigaste punkterna för att säkerställa att de definitivt kommer att behandlas. Därefter lägger du till punkter i fallande ordning efter betydelse.

När du väl vet vad som behöver tas upp, prata med alla som kan bidra med kunskap om en viss fråga. Se till att de förstår vad du vill och hur deras medverkan kan driva saker och ting framåt.

Sträva alltid efter att inleda mötet i tid. Om ni har mycket att gå igenom kan en försenad start innebära att något viktigt faller mellan stolarna. Ibland är det en bra idé att avsätta lite tid innan mötet ska börja, så att deltagarna hinner umgås lite innan ni sätter igång.

Om du inte är ordförande vid mötet, se till att den som är det håller tidsschemat, tar upp viktiga punkter och ger alla möjlighet att framföra sina åsikter.

Vissa möten kräver beslutförhet. Det innebär att ett visst minimiantal medlemmar måste vara närvarande för att mötet ska kunna hållas. Om beslutförhet krävs, se till att detta kontrolleras redan i början.

När mötet närmar sig sitt slut bör ni fundera över vilka åtgärder som behöver vidtas. Ibland är det inte alltid möjligt att fatta alla beslut under mötet, men dessa uppföljningar kan hjälpa gruppen att fatta ett beslut så snart som möjligt.

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Hur bokar man ett gruppmöte?

Oavsett om det gäller arbete eller fritid är det inte lätt att samla en grupp människor. Det är där Doodle kan vara till hjälp.

Användning av Group Poll Allt du behöver göra är att välja några tidsintervall då du är ledig och skicka dem till deltagarna. De bestämmer själva vad som passar dem, och inom några minuter har ni bestämt en tid för mötet.

Doodle Professional Du kan också lägga till din egen logotyp på mötesinbjudningarna – perfekt om du bokar möten i jobbet. Dessutom kan du ta bort annonser och ange tidsfrister för när deltagarna ska svara.

Om du har lika många virtuella möten som fysiska möten kan du lägga till ditt favoritverktyg för videokonferenser och automatiskt lägga till länkar i alla inbjudningar du skickar.