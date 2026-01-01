समूह बैठक क्या है?

समूह बैठकें अलग-अलग लोगों के लिए अलग-अलग हो सकती हैं। यह आपके दोस्तों को बारबेक्यू या बेबी शावर के लिए एक साथ लाने का अवसर हो सकता है। यह एक परियोजना पर चर्चा करने के लिए सहकर्मियों की एक सभा हो सकती है, या एक व्याख्याता द्वारा छात्रों को प्रतिक्रिया देने का सत्र हो सकता है।

मीटिंग्स आमतौर पर व्यवसाय से जुड़ी होती हैं, और यहां भी इन्हें कई अलग-अलग कारणों से आयोजित किया जा सकता है। आपकी कंपनी का बोर्ड महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए एकत्रित हो सकता है, आपकी ग्राहक सफलता टीम ग्राहक संबंधों में सुधार के लिए नए विचारों पर मंथन करना चाह सकती है, या आपकी डेटा टीम के पास साझा करने के लिए महत्वपूर्ण शोध हो सकता है।

अनिवार्य रूप से, ये बैठकें सहयोगियों के एक साथ आकर मुद्दों पर चर्चा करने और व्यवसाय को उसके लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ाने के लिए होती हैं।

सफल समूह बैठकें उत्पादक होनी चाहिए, जिनमें निर्णय लिए जाएँ, कार्य बिंदु बनाए जाएँ और इसमें शामिल सभी को संतुष्टि का अनुभव हो।

एक सफल समूह बैठक कैसे करें

आपको बैठक के उद्देश्य के बारे में सोचकर शुरुआत करनी चाहिए। आप लोगों को क्यों इकट्ठा कर रहे हैं? इसके बाद, उन बिंदुओं की सूची बनाने के लिए एक एजेंडा तैयार करें जिन्हें आप शामिल करना चाहते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बातों से शुरुआत करें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे अवश्य शामिल हों। इसके बाद, घटते महत्व के क्रम में अन्य बिंदु जोड़ें।

एक बार जब आपको पता चल जाए कि किन बातों को शामिल करना है, तो उस व्यक्ति से बात करें जो किसी विशेष बिंदु को कवर कर सकता है। सुनिश्चित करें कि वे समझें कि आप क्या चाहते हैं और उनकी भागीदारी कैसे चीजों को आगे बढ़ा सकती है।

हमेशा अपनी बैठक समय पर शुरू करने का लक्ष्य रखें। यदि आपको बहुत कुछ कवर करना है, तो देर से शुरू करने पर कुछ महत्वपूर्ण छूट सकता है। कभी-कभी यह अच्छा होता है कि बैठक शुरू होने से पहले थोड़ा समय निकालकर लोगों को आपस में बातचीत करने का मौका दिया जाए।

यदि आप बैठक की अध्यक्षता नहीं कर रहे हैं, तो सुनिश्चित करें कि अध्यक्ष समय का पालन करे, महत्वपूर्ण बिंदुओं को शामिल करे और सभी को अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दे।

कुछ बैठकों के लिए कोरम आवश्यक होता है। इसका मतलब है कि बैठक आयोजित करने के लिए सदस्यों की एक न्यूनतम संख्या उपस्थित होनी चाहिए। यदि आपको कोरम की आवश्यकता है, तो सुनिश्चित करें कि इसे शुरुआत में ही पूरा किया जाए।

बैठक समाप्त होने पर, जिन कार्रवाई बिंदुओं को पूरा करना आवश्यक है, उन पर विचार करें। कभी-कभी बैठक में हर निर्णय लेना संभव नहीं होता; ये फॉलो-अप समूह को जल्द से जल्द निर्णय लेने में मदद करते हैं।

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आप समूह बैठक कैसे निर्धारित करते हैं?

चाहे काम हो या मनोरंजन, लोगों के एक समूह को एक साथ लाना आसान नहीं है। यहीं पर Doodle मदद कर सकता है।

उपयोग करते हुए ग्रुप पोल आपको बस इतना करना है कि आप अपनी उपलब्ध समय की एक सीमा चुनें और उसे अपने प्रतिभागियों को भेज दें। वे तय करेंगे कि उनके लिए क्या उपयुक्त है और कुछ ही मिनटों में आप मिलने का समय तय कर लेंगे।

Doodle Professional यह आपको मीटिंग निमंत्रणों में अपनी खुद की ब्रांडिंग जोड़ने की सुविधा भी देता है – काम के लिए मीटिंग शेड्यूल करते समय यह बहुत उपयोगी है। यह आपको विज्ञापनों को हटाने और लोगों से जवाब देने के लिए समय सीमा निर्धारित करने की सुविधा भी देता है।

यदि आप व्यक्तिगत रूप से मिलने के साथ-साथ वर्चुअल रूप से भी मिलते हैं, तो आप अपना पसंदीदा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल जोड़ सकते हैं और अपने भेजे गए किसी भी निमंत्रण में स्वचालित रूप से लिंक जोड़ सकते हैं।