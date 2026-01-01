Czym jest spotkanie grupowe?

Spotkania grupowe mogą oznaczać wiele różnych rzeczy dla różnych osób. Może to być okazja do zorganizowania spotkania z przyjaciółmi przy grillu lub na przyjęciu z okazji narodzin dziecka. Może to być również spotkanie współpracowników, którzy chcą omówić projekt, albo wykładowca udzielający studentom informacji zwrotnej.

Spotkania kojarzą się zazwyczaj z biznesem, ale nawet w tym kontekście mogą być organizowane z wielu różnych powodów. Zarząd Twojej firmy może zebrać się, aby podjąć ważne decyzje, zespół ds. obsługi klienta może chcieć przeprowadzić burzę mózgów w celu wypracowania nowych pomysłów na poprawę relacji z klientami, a zespół ds. danych może mieć do przedstawienia wyniki ważnych badań.

Spotkania te nieuchronnie polegają na tym, że współpracownicy zbierają się, by omówić różne kwestie i przyczynić się do realizacji celów firmy.

Udane spotkania grupowe powinny być produktywne – powinny prowadzić do podjęcia decyzji, ustalenia konkretnych działań oraz dawać wszystkim uczestnikom poczucie satysfakcji.

Jak zorganizować udane spotkanie grupowe

Na początek warto zastanowić się nad celem spotkania. Dlaczego zwołujesz uczestników? Następnie przygotuj porządek obrad, w którym wymienisz kwestie, które chcesz omówić. Zacznij od najważniejszych spraw, aby mieć pewność, że na pewno zostaną poruszone. Potem dodaj kolejne punkty w kolejności malejącej według ważności.

Gdy już wiesz, jakie kwestie należy omówić, porozmawiaj z każdym, kto może wypowiedzieć się na dany temat. Upewnij się, że rozumieją, czego oczekujesz i w jaki sposób ich udział może przyczynić się do postępów w tej sprawie.

Zawsze staraj się rozpocząć spotkanie punktualnie. Jeśli masz wiele spraw do omówienia, opóźnienie w rozpoczęciu może oznaczać, że coś ważnego zostanie pominięte. Czasami warto zaplanować chwilę przed planowanym rozpoczęciem spotkania, aby uczestnicy mogli się trochę porozmawiać, zanim zaczniecie.

Jeśli nie przewodniczysz spotkaniu, upewnij się, że osoba, która to robi, pilnuje harmonogramu, porusza najważniejsze kwestie i daje wszystkim szansę na wyrażenie swoich opinii.

Niektóre posiedzenia wymagają kworum. Oznacza to, że aby posiedzenie mogło się odbyć, musi być obecna minimalna liczba członków. Jeśli wymagane jest kworum, należy upewnić się, że zostało ono sprawdzone na początku posiedzenia.

Gdy spotkanie dobiega końca, warto zastanowić się nad wszelkimi działaniami, które należy podjąć. Czasami nie zawsze da się podjąć każdą decyzję podczas spotkania, a takie działania następcze mogą pomóc grupie w podjęciu decyzji, gdy tylko będzie to możliwe.

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Jak zaplanować spotkanie grupowe?

Niezależnie od tego, czy chodzi o pracę, czy o rozrywkę, zebranie grupy ludzi nie jest łatwe. I właśnie w takich sytuacjach Doodle może pomóc.

Korzystanie z Group Poll Wystarczy, że wybierzesz przedział czasowy, w którym masz wolne, i prześlesz go uczestnikom. Oni zdecydują, który termin im odpowiada, a już po kilku minutach ustalicie datę spotkania.

Doodle Professional pozwala również na dodanie własnego logo do zaproszeń na spotkania — to świetne rozwiązanie, jeśli organizujesz spotkania w ramach pracy. Umożliwia też wyłączenie reklam oraz ustalenie terminów, w których uczestnicy powinni udzielić odpowiedzi.

Jeśli spotykasz się równie często wirtualnie, co osobiście, możesz dodać swoje ulubione narzędzie do wideokonferencji i automatycznie dołączać linki do wszystkich wysyłanych zaproszeń.