Bobby Rae, Starszy menedżer ds. marketingu treści
Bobby, który wcześniej pełnił funkcję starszego menedżera ds. marketingu treści w firmie Doodle, z pasją zgłębiał temat przyszłości pracy, trendów w dziedzinie sztucznej inteligencji oraz poszukiwał sprytnych sposobów na zwiększenie produktywności zespoł…
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