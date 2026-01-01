Czym jest sesja coachingowa?
Zaktualizowano: 1 lip 2026
Wyobraź sobie swoją ścieżkę kariery jako krętą górską drogę.
Wiesz, do czego dążysz – do spełnienia zawodowego, osiągania celów z nawiązką i poczucia, że jesteś gwiazdą w swojej dziedzinie.
Czasami jednak pokonywanie tych ostrych zakrętów, trudnych zjazdów i nagłych mgły może wydawać się przytłaczające.
I tu właśnie przydaje się sesja coachingowa – Twój niezawodny przewodnik podczas tej wspinaczki.
W kilka minut znajdź czas dla osób, które są dla Ciebie ważne
Nie tylko sportowcy i aktorzy potrzebują coachingu – biznes też.
Pomyśl o tym jak o potężnym koktajlu składającym się ze spersonalizowanych wskazówek, strategicznej burzy mózgów i czynników zwiększających poczucie odpowiedzialności.
Nie chodzi o to, by mówić ci, co masz robić, ale o to, by dać ci możliwość samodzielnego odkrywania rozwiązań, przy wsparciu wykwalifikowanego coacha, który wskazuje kierunek i delikatnie, ale pewnie popycha cię do przodu.
Dowiedzmy się więcej o prowadzeniu i uczestnictwie w sesjach coachingowych oraz o tym, co mogą one dla Ciebie oznaczać.
Dlaczego warto skorzystać z sesji coachingowej?
Zagubieni w dżungli przywództwa:
Jesteś kierownikiem zespołu, ale motywowanie swoich podwładnych przypomina ci zabawę z kociętami.
Trener może pomóc Ci określić Twój styl przywództwa oraz rozwinąć skuteczna współpraca oraz strategie komunikacyjne, a także budować spójną dynamikę zespołu.
Smutek z powodu spadku sprzedaży:
Twój wskaźnik skuteczności spadł niżej niż opróżniona piłka plażowa.
Trener może pomóc Ci przeanalizować Twoje podejście do sprzedaży, dopracować prezentację i pewnie odpowiadać na zastrzeżenia.
Dylemat kreatywności:
Wpatrujesz się w pustą stronę, a twoje genialne pomysły chowają się jak nieśmiałe pandy.
Trener może pomóc Ci uwolnić Twój potencjał twórczy dzięki technikom burzy mózgów, pomóc Ci przezwyciężyć perfekcjonizm i rozbudzić w Tobie pasję do innowacji.
Jak przebiega sesja coachingowa?
Rozgrzewka:
Wraz ze swoim trenerem przygotowujecie grunt, określając cele i wyzwania.
To jak rozciąganie przed wspinaczką – przygotowanie umysłu i ducha do działania.
Badania:
Rzuć się w sam środek akcji! Trener zadaje pytania skłaniające do refleksji, podważające twoje założenia i pomagające spojrzeć na sprawy z nowej perspektywy.
Plan działania:
Czas zbudować ten most nad przeszkodą.
Trener wspólnie z Tobą opracowuje konkretne działania, terminy i mechanizmy odpowiedzialności. To tak, jakby wbijać solidne deski w skalną ścianę, dzięki czemu Twoje cele stają się namacalne.
Refleksja i nabranie sił:
Zrób sobie chwilę przerwy! Zastanów się nad swoimi postępami, ciesz się sukcesami i określ obszary, które warto zgłębić.
To tak, jakby napełnić butelkę wodą i podziwiać zapierający dech w piersiach widok ze szczytu, który (jak dotąd) udało ci się zdobyć.
Co muszę przygotować jako gospodarz?
Zestaw jasno określone cele i oczekiwania. Co chcesz osiągnąć do końca sesji?
Zbierz istotne informacje i dane. Mogą to być wyniki sprzedaży, raporty z projektów lub wszelkie inne informacje, które rzucają światło na stojące przed Tobą wyzwania.
Przyjdź z otwartym umysłem i chęcią nauki. Bądź gotowy, by stawiać sobie wyzwania i wyjść poza swoją strefę komfortu.
Zostałeś zaproszony na sesję coachingową? Co musisz mieć
Zbierz informacje na temat trenera. Zapoznaj się z jego doświadczeniem i kwalifikacjami, aby sprawdzić, czy odpowiada on Twoim potrzebom.
Przygotuj odpowiednie pytania i tematy. Nie krępuj się – im bardziej konkretne będą Twoje pytania, tym więcej korzyści z tego wyniesiesz.
Bądź otwarty i szczery. Im więcej informacji przekażesz, tym lepiej Twój trener będzie mógł Ci pomóc.
Nie jest wymagana karta kredytowa
Pamiętaj, że sesja coachingowa to nie magiczna różdżka, ale potężne narzędzie rozwoju. Zaangażuj się w ten proces, zaufaj swojemu coachowi i bądź gotowy, by pokonywać te kręte drogi swojej kariery z nowo nabytą pewnością siebie i jasnością umysłu.
I tak jak w przypadku każdej wspaniałej podróży, najpiękniejsze widoki często czekają tuż za kolejnym zakrętem.
No to co, gotowi na swoją przygodę z coachingiem? Wspinajmy się razem na te szczyty!
Zaplanuj swoją kolejną sesję coachingową za pomocą Doodle. Utwórz ankietę, znajdź odpowiedni moment i przygotuj się na osiągnięcie nowych wyżyn.