Che cos'è una sessione di coaching?
Aggiornato: 11 ago 2026
Immaginate il vostro percorso professionale come una tortuosa strada di montagna.
Conoscete la meta: la realizzazione professionale, il superamento degli obiettivi, la sensazione di essere una rockstar nel vostro campo.
Ma a volte, navigare tra i tornanti, i pendii insidiosi e le zone di nebbia improvvisa può sembrare opprimente.
È qui che entra in gioco una sessione di coaching, il vostro Sherpa di fiducia per la scalata.
Anche le aziende hanno bisogno di coaching, non solo gli atleti e gli attori.
Consideratelo come un potente cocktail di indicazioni personalizzate, brainstorming strategici e stimolatori di responsabilità.
Non si tratta di dirvi cosa fare, ma di mettervi in condizione di scoprire le vostre soluzioni con un coach qualificato che vi tiene la mappa e vi dà una spinta rassicurante.
Scopriamo di più su come ospitare e partecipare a una sessione di coaching e cosa potrebbe significare per voi.
Perché potreste aver bisogno di una sessione di coaching?
Perso nella giungla della leadership:
Siete leader di un team, ma motivare il vostro gruppo è come gestire dei gattini.
Un coach può aiutarvi a identificare il vostro stile di leadership, a sviluppare strategie di collaborazione efficace e di comunicazione e a costruire una dinamica di squadra coesa.
Crisi da crollo delle vendite:
Il vostro tasso di chiusura è sceso più in basso di un pallone da spiaggia sgonfio.
Un coach può aiutarvi ad analizzare il vostro approccio alle vendite, a perfezionare la vostra proposta e a superare le obiezioni con sicurezza.
L'enigma della creatività:
State fissando una pagina bianca e le vostre idee brillanti si nascondono come timidi panda.
Un coach può liberare il vostro potenziale creativo con tecniche di brainstorming, aiutarvi a superare il perfezionismo e accendere la vostra passione per l'innovazione.
Cosa succede in una sessione di coaching?
Riscaldamento:
Voi e il vostro coach preparate il terreno, identificando obiettivi e sfide.
È come fare stretching prima della salita: preparate la mente e lo spirito all'azione.
Esplorazione:
Immergetevi nel vivo dell'azione! Il coach pone domande stimolanti, sfidando le vostre ipotesi e aiutandovi a vedere le cose da nuovi punti di vista.
Piano d'azione:
È ora di costruire il ponte che attraversa l'ostacolo.
Il coach collabora con voi per creare passi concreti, scadenze e misure di responsabilità. È come martellare assi robuste nella parete rocciosa, rendendo tangibili i vostri obiettivi.
Riflessione e rifornimento di carburante:
Prendete una pausa! Riflettete sui vostri progressi, festeggiate le vittorie e identificate le aree da esplorare ulteriormente.
È come riempire la borraccia e godersi la vista mozzafiato dalla vetta conquistata (finora).
Cosa devo preparare come ospite?
Stabilite obiettivi e aspettative chiare. Cosa volete ottenere alla fine della sessione?
Raccogliere informazioni e dati rilevanti. Potrebbero essere dati di vendita, relazioni di progetto o qualsiasi cosa che faccia luce sulle vostre sfide.
Venite con una mente aperta e la volontà di imparare. Siate pronti a sfidare voi stessi e a uscire dalla vostra zona di comfort.
Invitato a una sessione di coaching? Cosa vi serve
Fate una ricerca sul coach. Conoscete il suo background e le sue competenze per capire se è adatto alle vostre esigenze.
Preparate domande e argomenti pertinenti. Non siate timidi: più sarete specifici, più valore avrete.
Siate aperti e onesti. Più informazioni condividerete, meglio il vostro coach potrà guidarvi.
Ricordate che una sessione di coaching non è una bacchetta magica, ma un potente strumento di crescita. Abbracciate il processo, fidatevi del vostro coach e siate pronti ad affrontare le strade di montagna della vostra carriera con nuova fiducia e chiarezza.
E come in ogni grande viaggio, i panorami più spettacolari si trovano spesso appena oltre la prossima curva.
Allora, siete pronti a intraprendere l'avventura del coaching? Scaliamo insieme quelle vette!
Create la vostra prossima sessione di coaching con Doodle. Crea un sondaggio, trova un orario e preparati a raggiungere nuove vette.