Come far collaborare efficacemente i vostri team

Spesso non ci pensiamo abbastanza sul posto di lavoro, ma la collaborazione è fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi del vostro team. L'attore e cantante Justin Timberlake l'ha descritta come la possibilità di "prendere i nostri talenti e metterli insieme per creare qualcosa di più grande di quello che potremmo mai ottenere da soli ".

Non ha torto. Insieme possiamo sempre ottenere molto di più di quanto possiamo fare da soli, in particolare quando si tratta di obiettivi aziendali ad alta richiesta.Vediamo come far lavorare insieme il vostro team in modo più efficace.

Definire la collaborazione

Forse starete pensando: cosa intendiamo esattamente per collaborazione? Non è ovvio? Beh, sì e no. Sì, si tratta di lavorare insieme per raggiungere un obiettivo comune, ma in un contesto aziendale può essere più complicato di "ecco l'obiettivo, raggiungiamolo". Quando il vostro team collabora in modo efficace, tutti sono sulla stessa lunghezza d'onda, dalle programmazioni alle chiacchierate periodiche e alla pianificazione del futuro, tutto ciò porta a risultati più efficienti e di successo.

A volte si ha l'impressione di suonare sempre lo stesso tamburo, ma una comunicazione chiara e la definizione di obiettivi condivisi sono fondamentali per una collaborazione efficace. È importante che tutti sappiano qual è l'obiettivo e il loro ruolo nel raggiungerlo. In questo modo, tutti lavorano per lo stesso risultato finale e nessuno si sente confuso, stressato o cotto.

Ora, la collaborazione è un po' più complicata di quanto si pensi. Ci sono diversi modi in cui il vostro team può lavorare e che dovete conoscere bene. Si tratta della collaborazione interna (con i colleghi) e della collaborazione esterna (con organizzazioni o persone esterne). Entrambi i tipi di collaborazione sono importanti e possono portare vantaggi unici al team. Ad esempio, la collaborazione con agenzie esterne richiede una maggiore quantità di pianificazione preventiva, ma fornisce spunti a cui forse non avevate pensato. La comprensione di queste diverse tipologie può aiutarvi a determinare quale sia l'approccio migliore per voi.

Come impostare un ambiente collaborativo

Cominciamo col capire la differenza tra un ambiente fisico e uno virtuale per la collaborazione.

Potreste lavorare in un ambiente di lavoro globale, pianificando riunioni a distanza. Anche se il vostro team potrebbe trascorrere la maggior parte del tempo completamente separato, a volte è utile riunirsi tutti insieme. Quando lo fate, che aspetto deve avere quello spazio? Il design dello spazio di lavoro può influire sulla collaborazione tra i membri del team. Ad esempio, se cercate di stringere tutti intorno a un piccolo tavolo in una caffetteria affollata, dove le persone non riescono a sentirsi, il vostro team non riuscirà a fare molto. Uno spazio di lavoro ben progettato può creare un ambiente più aperto e inclusivo, che può incoraggiare la collaborazione.

Se il vostro team lavora da remoto, dovete considerare quale tecnologia renderà il processo più semplice. Con così tanti strumenti a disposizione, dovete assicurarvi di scegliere quelli giusti. Doodle, ad esempio, può aiutarvi a organizzare riunioni di gruppo in pochi minuti, quando avete bisogno di verificare l'andamento di un progetto. Ricercate e scegliete gli strumenti giusti per il vostro team, assicurandovi che tutti siano addestrati a usarli.

Indipendentemente dal fatto che si lavori di persona o da remoto, è essenziale creare un ambiente di lavoro aperto, inclusivo e di supporto. Incoraggiate una comunicazione aperta, ascoltate il feedback del vostro team e festeggiate insieme i successi. Questi piccoli passi possono contribuire notevolmente a promuovere una grande cultura collaborativa.

Incoraggiare la collaborazione

La leadership svolge un ruolo importante nel favorire la collaborazione. Come leader, siete voi a dover dare il tono e incoraggiare una comunicazione aperta. Fate in modo che il vostro team condivida le proprie idee, si senta sicuro nel parlare durante le riunioni e fornisca feedback costruttivi - buoni o cattivi - agli altri. Molto di ciò può derivare dal modo in cui vi presentate. Siate aperti, disponibili e non scartate subito tutto. Sarete sorpresi di quanto il vostro team si senta coinvolto in questo atteggiamento positivo.

Pensate in modo creativo agli esercizi di team building, soprattutto quando il team si riunisce per la prima volta o quando entrano nuovi membri. Fate in modo che le persone parlino tra loro e creino un rapporto. Inoltre, non sottovalutate i controlli regolari per assicurarvi che tutti siano sulla stessa lunghezza d'onda. Molti leader usano Pagina di prenotazione per tenere aperta la porta del loro team per passare del tempo con loro.

Non importa se grandi o piccoli, i riconoscimenti e le ricompense sono potenti motivatori per la collaborazione. Quando il vostro team si sente apprezzato per i suoi contributi, è più probabile che continui a collaborare in modo efficace. Assicuratevi quindi di dare credito a chi ne ha bisogno. Un buon modo per farlo è aggiungere del tempo all'ordine del giorno della riunione. Un paio di minuti all'inizio o alla fine di una riunione possono fare la differenza.

Superare le barriere

Forse non è una sorpresa per quanto abbiamo già discusso, ma la sfida più grande alla collaborazione è la scarsa comunicazione. Ci sono molte cose che si possono fare per superare questo problema e mettere tutti d'accordo. Disponete di un canale Slack in cui le persone possano condividere gli aggiornamenti, utilizzate un sistema di ticketing in modo che le persone possano vedere quando i compiti relativi al loro lavoro sono completati e assicuratevi di programmare riunioni regolari del team.

Non è sempre evidente quando si è alla guida di un team, ma la mancanza di fiducia tra i colleghi può causare gravi problemi che iniziano da piccoli e poi si accumulano. È necessario creare un ambiente di lavoro sicuro e solidale, in cui i membri del team si sentano a proprio agio nel condividere i propri pensieri e le proprie idee con tutti. Scoraggiate le persone dal microgestire i compiti e fate in modo che chiedano aiuto quando necessario. Utilizzate una app di programmazione per le aziende come Doodle per organizzare riunioni regolari, tenere traccia dei progressi e impedire che i piccoli problemi crescano.

Infine, orari e scadenze contrastanti possono rappresentare una sfida per una collaborazione efficace. Doodle è un ottimo tracciatore di disponibilità per far sapere a tutti chi è libero di incontrarsi quando è necessario discutere di un problema.

Così, proprio come Justin ha lavorato con gli NSYNC per ottenere successi straordinari negli anni '90 e '00, voi potete lavorare con il vostro team per collaborare e superare ogni volta gli obiettivi aziendali.

