Wie Sie Ihre Teams dazu bringen, effektiv zusammenzuarbeiten

Am Arbeitsplatz denken wir oft zu wenig darüber nach, aber Zusammenarbeit ist entscheidend, damit Ihr Team seine Ziele erreichen kann. Der Schauspieler und Sänger Justin Timberlake beschrieb sie als die Möglichkeit, "unsere Talente zu bündeln, um etwas Größeres zu schaffen, als wir es allein je erreichen könnten ".

Er hat nicht Unrecht. Gemeinsam können wir immer viel mehr erreichen als allein - vor allem, wenn es um anspruchsvolle geht. Schauen wir uns an, wie wir Ihr Team dazu bringen können, effektiver zusammenzuarbeiten.

Definition der Zusammenarbeit

Sie fragen sich vielleicht, was genau wir unter Zusammenarbeit verstehen? Ist das nicht offensichtlich? Nun, ja und nein. Ja, es geht um die Zusammenarbeit auf ein gemeinsames Ziel hin, aber in einem geschäftlichen Umfeld kann das komplizierter sein als "hier ist das Ziel, lasst es uns erreichen". Wenn Ihr Team effektiv zusammenarbeitet, sind alle auf derselben Seite - von der Planung regelmäßiger Gespräche bis hin zur Vorausplanung - führt dies zu effizienteren und erfolgreicheren Ergebnissen.

Manchmal hat man das Gefühl, dass man immer die gleiche Leier hört, aber eine klare Kommunikation und die Festlegung gemeinsamer Ziele sind der Schlüssel zu einer effektiven Zusammenarbeit. Es ist wichtig, dass jeder weiß, was das Ziel ist und welche Rolle er bei der Erreichung dieses Ziels spielt. Auf diese Weise arbeiten alle auf dasselbe Endergebnis hin und niemand fühlt sich verwirrt, gestresst oder verbrannt.

Die Zusammenarbeit ist etwas komplizierter, als Sie denken. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie Ihr Team arbeiten kann, und Sie müssen sich damit vertraut machen. Dazu gehört die interne Zusammenarbeit (mit Ihren Kollegen) und die externe Zusammenarbeit (mit externen Organisationen oder Personen). Beide Arten der Zusammenarbeit sind wichtig und können Ihrem Team einzigartige Vorteile bringen. Die Zusammenarbeit mit externen Agenturen erfordert zum Beispiel mehr Planung im Voraus, bietet aber auch Einblicke, an die Sie vielleicht nicht gedacht haben. Wenn Sie diese verschiedenen Arten der Zusammenarbeit verstehen, können Sie entscheiden, welcher Ansatz für Sie der beste ist.

Wie man eine kollaborative Umgebung einrichtet

Beginnen wir damit, den Unterschied zwischen einer physischen und einer virtuellen Umgebung für die Zusammenarbeit zu verstehen.

Vielleicht arbeiten Sie an einem globalen Arbeitsplatz, Planen Sie Remote-Meetings. Auch wenn Ihr Team die meiste Zeit getrennt voneinander arbeitet, ist es manchmal sinnvoll, alle an einen Tisch zu bringen. Wie sollte dieser Raum dann aussehen? Die Gestaltung Ihres Arbeitsbereichs kann die Zusammenarbeit zwischen Ihren Teammitgliedern tatsächlich beeinflussen. Wenn Sie beispielsweise versuchen, alle um einen kleinen Tisch in einem belebten Café zu versammeln, an dem man sich nicht gegenseitig hören kann, wird Ihr Team nicht viel erreichen. Ein gut gestalteter Arbeitsbereich kann eine offenere und integrativere Umgebung schaffen, die die Zusammenarbeit fördern kann.

Wenn Ihr Team aus der Ferne arbeitet, müssen Sie sich überlegen, welche Technologie den Prozess vereinfachen wird. Bei der Vielzahl der verfügbaren Tools müssen Sie sicherstellen, dass Sie die richtigen auswählen. Mit Doodle können Sie beispielsweise innerhalb von Minuten Gruppensitzungen einberufen, wenn Sie sich über den Stand eines Projekts informieren müssen. Recherchieren Sie die richtigen Tools für Ihr Team und stellen Sie sicher, dass jeder im Umgang mit ihnen geschult ist.

Unabhängig davon, ob Sie persönlich oder aus der Ferne arbeiten, ist es wichtig, dass Sie eine offene, integrative und unterstützende Arbeitsumgebung schaffen. Fördern Sie eine offene Kommunikation, hören Sie auf Feedback von Ihrem Team und feiern Sie gemeinsam Erfolge. Diese kleinen Schritte können einen großen Beitrag zur Förderung einer großartigen Kultur der Zusammenarbeit leisten.

Ermutigung zur Zusammenarbeit

Die Führung spielt eine große Rolle bei der Förderung der Zusammenarbeit. Als Führungskraft müssen Sie den Ton angeben und eine offene Kommunikation fördern. Bringen Sie Ihr Team dazu, seine Ideen mitzuteilen, sich zu trauen, in Besprechungen das Wort zu ergreifen und konstruktives Feedback - ob gut oder schlecht - zu geben. Vieles davon kann dadurch erreicht werden, wie Sie sich präsentieren. Seien Sie offen und zugänglich und weisen Sie nicht gleich alles von sich. Sie werden überrascht sein, wie sehr Ihr Team diese positive Einstellung aufgreifen wird.

Denken Sie kreativ über Übungen zur Teambildung nach - vor allem, wenn ein Team zum ersten Mal zusammenkommt oder neue Mitglieder hinzukommen. Bringen Sie die Leute dazu, miteinander zu reden und eine Beziehung aufzubauen. Unterschätzen Sie auch nicht die regelmäßigen Check-Ins, um sicherzustellen, dass alle auf derselben Seite stehen. Viele Leiter nutzen die Buchungsseite, um ihre Tür für ihr Team offen zu halten, damit sie Zeit mit ihnen verbringen können.

Anerkennung und Belohnungen, egal wie groß oder klein, sind ein starker Motivator für die Zusammenarbeit. Wenn Ihr Team das Gefühl hat, dass es für seine Beiträge geschätzt wird, ist es wahrscheinlicher, dass es weiterhin effektiv zusammenarbeitet. Achten Sie also darauf, dass Sie Anerkennung zollen, wo Anerkennung fällig ist. Eine gute Möglichkeit, dies zu tun, ist die Aufnahme von Zeit in die Besprechungsagenda. Ein paar Minuten zu Beginn oder am Ende einer Sitzung machen einen großen Unterschied.

Barrieren überwinden

Nach dem, was wir bereits besprochen haben, ist es vielleicht keine Überraschung, aber die größte Herausforderung bei der Zusammenarbeit ist die schlechte Kommunikation. Es gibt viele Möglichkeiten, dies zu überwinden und alle auf die gleiche Seite zu bringen. Führen Sie einen Slack-Kanal ein, in dem die Mitarbeiter Aktualisierungen austauschen können, verwenden Sie ein Ticket-System, damit die Mitarbeiter sehen können, wann die mit ihrer Arbeit verbundenen Aufgaben abgeschlossen sind, und stellen Sie sicher, dass Sie regelmäßige Teambesprechungen planen.

Es ist nicht immer offensichtlich, wenn Sie ein Team leiten, aber mangelndes Vertrauen unter den Kollegen kann zu großen Problemen führen, die klein anfangen und sich steigern. Sie müssen ein sicheres und unterstützendes Arbeitsumfeld schaffen, in dem sich die Teammitglieder wohl fühlen und ihre Gedanken und Ideen mit allen teilen können. Halten Sie Ihre Mitarbeiter davon ab, Aufgaben im Kleinen zu erledigen, und bringen Sie sie dazu, bei Bedarf um Hilfe zu bitten. Verwenden Sie eine Terminplanungs-App für Unternehmen wie Doodle, um regelmäßige Treffen zu arrangieren, den Fortschritt zu verfolgen und zu verhindern, dass sich kleine Probleme ausbreiten.

Schließlich können auch Terminkonflikte und Fristen eine Herausforderung für eine effektive Zusammenarbeit darstellen. Doodle ist ein großartiger Verfügbarkeits-Tracker, mit dem alle wissen, wer frei ist, um sich zu treffen, wenn Probleme besprochen werden müssen.

So wie Justin in den 90er und 00er Jahren mit NSYNC zusammenarbeitete, um einige großartige Hits zu erzielen, können Sie mit Ihrem Team zusammenarbeiten, um Ihre Geschäftsziele jedes Mal zu erreichen.

