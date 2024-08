Comment faire collaborer efficacement vos équipes

C'est souvent une chose à laquelle on ne pense pas assez sur le lieu de travail, mais la collaboration est essentielle pour que votre équipe atteigne ses objectifs. L'acteur et chanteur Justin Timberlake l'a décrite comme nous permettant de "prendre nos talents et de les mettre en commun pour créer quelque chose de plus grand que ce que nous pourrions jamais réaliser seuls ".

Il n'a pas tort. Ensemble, nous pouvons toujours réaliser bien plus que nous ne le pourrions seuls, en particulier lorsqu'il s'agit d'atteindre des très exigeants. Voyons comment nous pouvons amener votre équipe à travailler ensemble plus efficacement.

Essayez-le gratuitement Pas de carte de crédit requise

Définir la collaboration

Vous vous demandez peut-être ce que l'on entend exactement par collaboration. N'est-ce pas évident ? Eh bien, oui et non. Oui, il s'agit de travailler ensemble vers un objectif commun, mais dans un contexte professionnel, cela peut être plus compliqué que "voici l'objectif, atteignons-le". Lorsque votre équipe collabore efficacement, tout le monde est sur la même longueur d'onde, qu'il s'agisse de planifier des discussions régulières ou de la planification à l'avance, tout cela mène à des résultats plus efficaces et fructueux.

On peut parfois avoir l'impression de taper toujours sur le même tambour, mais une communication claire et la définition d'objectifs communs sont essentielles à une collaboration efficace. Il est important que chacun sache à la fois quel est l'objectif et quel est son rôle pour l'atteindre. Ainsi, tout le monde travaille pour le même résultat final et personne ne se sent confus, stressé ou brûlé.

Maintenant, voici la partie sur la collaboration qui est un peu plus compliquée que vous ne le pensez. Votre équipe peut travailler de différentes manières et vous devez vous faire à cette idée. Il s'agit de la collaboration interne (travail avec vos collègues) et de la collaboration externe (travail avec des organisations ou des personnes extérieures). Les deux types de collaboration sont importants et peuvent apporter des avantages uniques à votre équipe. Par exemple, la collaboration avec des agences externes exige une plus grande planification à l'avance mais offre des perspectives auxquelles vous n'auriez peut-être pas pensé. Comprendre ces différents types peut vous aider à déterminer quelle approche est la meilleure pour vous.

Comment mettre en place un environnement collaboratif

Commençons par comprendre la différence entre un environnement physique et virtuel pour la collaboration.

Vous travaillez peut-être dans un lieu de travail international, planifiant des réunions à distance. Même si votre équipe passe la plupart de son temps complètement séparée, il est parfois utile de réunir tout le monde. Lorsque vous le faites, à quoi doit ressembler cet espace ? L'aménagement de votre espace de travail peut avoir un impact sur la collaboration entre les membres de votre équipe. Par exemple, si vous essayez de rassembler tout le monde autour d'une petite table dans un café très fréquenté où les gens ne peuvent pas s'entendre, votre équipe ne fera pas grand-chose. Un espace de travail bien conçu peut créer un environnement plus ouvert et inclusif, ce qui peut encourager la collaboration.

Si votre équipe travaille à distance, vous devez réfléchir à la technologie qui facilitera le processus. Avec autant d'outils disponibles, vous devez vous assurer de choisir les bons. Par exemple, Doodle peut vous aider à organiser des réunions de groupe en quelques minutes lorsque vous avez besoin de faire le point sur l'avancement d'un projet. Recherchez et choisissez les bons outils pour votre équipe, en veillant à ce que chacun soit formé à leur utilisation.

Que vous travailliez en personne ou à distance, il est essentiel de créer un environnement de travail ouvert, inclusif et favorable. Encouragez la communication ouverte, écoutez les réactions de votre équipe et célébrez les succès ensemble. Ces petits gestes peuvent contribuer grandement à favoriser une excellente culture de collaboration.

Encourager la collaboration

Le leadership joue un rôle important dans la promotion de la collaboration. En tant que leader, c'est vous qui devez donner le ton et encourager une communication ouverte. Faites en sorte que votre équipe partage ses idées, se sente à l'aise pour s'exprimer lors des réunions et fournir un feedback constructif - bon ou mauvais - à chacun. Cela peut venir en grande partie de la façon dont vous vous présentez. Soyez ouvert, accessible et ne balayez pas tout d'un revers de main. Vous serez surpris de voir à quel point votre équipe s'imprègne de cette attitude positive.

Pensez de manière créative aux exercices de renforcement de l'esprit d'équipe, notamment lorsqu'une équipe se réunit pour la première fois ou que de nouveaux membres la rejoignent. Amenez les gens à se parler et à établir une relation. Ne sous-estimez pas non plus les contrôles réguliers pour vous assurer que tout le monde est sur la même longueur d'onde. De nombreux leaders utilisent la Page de réservation pour garder leur porte ouverte afin que leur équipe puisse passer du temps avec eux.

Quelle que soit leur importance, la reconnaissance et les récompenses sont de puissants facteurs de motivation pour la collaboration. Lorsque votre équipe se sent valorisée pour ses contributions, elle est plus susceptible de continuer à collaborer efficacement. Veillez donc à rendre à chacun le mérite qui lui revient. Une bonne façon de le faire est d'ajouter du temps à votre ordre du jour de la réunion. Ces quelques minutes au début ou à la fin d'une réunion feront une grande différence.

Essayez-le gratuitement Pas de carte de crédit requise

Surmonter les obstacles

Ce n'est peut-être pas une surprise au vu de ce que nous avons déjà évoqué, mais le plus grand obstacle à la collaboration est la mauvaise communication. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire pour surmonter ce problème et mettre tout le monde sur la même longueur d'onde. Mettez en place un canal Slack où les gens peuvent partager les mises à jour, utilisez un système de billetterie pour que les gens puissent voir quand les tâches liées à leur travail sont terminées et assurez-vous de programmer des réunions d'équipe régulières.

Ce n'est pas toujours évident lorsque vous dirigez une équipe, mais un manque de confiance entre collègues peut causer des problèmes majeurs qui commencent petit à petit. Vous devez créer un environnement de travail sûr et favorable où les membres de l'équipe se sentent à l'aise pour partager leurs pensées et leurs idées avec tout le monde. Découragez les gens de faire de la microgestion des tâches et amenez-les à demander de l'aide lorsque cela est nécessaire. Utilisez une application de planification pour les entreprises comme Doodle pour organiser des réunions régulières, suivre les progrès et empêcher les petits problèmes de se développer.

Enfin, les conflits d'horaires et de délais peuvent également constituer un défi pour une collaboration efficace. Doodle est un excellent suivi de disponibilité pour faire savoir à chacun qui est libre pour se réunir lorsque des problèmes doivent être abordés.

Ainsi, tout comme Justin a travaillé avec NSYNC pour réaliser des tubes incroyables dans les années 90 et 00, vous pouvez travailler avec votre équipe pour collaborer et frapper vos objectifs commerciaux à chaque fois.

Supprimer le stress des projets de groupe