Die Organisation in einer großen Gruppe kann sehr zeitaufwendig sein. Persönliche Absprachen müssen mit jedem Einzelnen getroffen oder per Email umgesetzt werden. Wenn die Beteiligten nicht gerade in unmittelbarer Nähe zueinander sind, dauert es meistens sehr lange, bis eine gemeinsame Entscheidung getroffen ist. Eine Abstimmung ist ein gutes Mittel, um demokratisch zu entscheiden, eine Online-Abstimmung ein noch besseres. Denn mit dieser können Sie über die Grenzen des Landes, ja der Kontinente hinweg, faire Entscheidungen treffen. Die Stimmberechtigten sehen die Abstimmung zeitnah und können ebenso schnell antworten, ohne sich in eine komplizierte Software einlesen zu müssen. Doodle bietet Ihnen eine ausgezeichnete Software, um schnell, einfach und kostenlos den Konsens in einer großen Gruppe zu finden. Treffen Sie mit nur wenigen Klicks Entscheidungen, die allen Teilnehmern entgegen kommen.

Über gemeinsame Termine abstimmen

Mit der Terminsoftware von Doodle finden Sie zeitnah den besten Termin für eine Gruppenaktivität. Jeder Teilnehmer setzt bei seinem Wunschtermin ein Häkchen und wartet, bis alle anderen ihre Stimme abgegeben haben. In Unternehmen sind derlei Abstimmungen schon längst gang und gäbe und monatliche Sitzungen schnell vereinbart.

Gleiche Abstimmung, anderes Gesicht – bei Doodle haben Sie die Wahl zwischen verschiedenen Darstellungen: der Tabellen-Ansicht und der Kalenderansicht. Wenn Sie sich kostenlos bei Doodle registrieren, haben Sie Zugriff auf einen Online-Terminplaner. Abstimmungen zu Terminfragen sehen Sie dann in einem übersichtlichen Kalenderblatt.