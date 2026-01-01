Jak zintegrować Slack z kalendarzem programu Outlook
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Masz wrażenie, że Twój harmonogram przypomina występ cyrkowy, w którym musisz żonglować wiadomościami na Slacku i Kalendarz programu Outlook terminy?
Nie martwcie się, koledzy i koleżanki, którzy opanowaliście sztukę zarządzania czasem. Mamy dla was instrukcję, jak połączyć te potężne narzędzia zwiększające produktywność i z wdziękiem przetrwać dzień w pracy.
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Krok 1: Dodaj aplikację Kalendarz Outlooka do Slacka.
Pomyśl o tym jak o zaproszeniu programu Outlook na imprezę w Slacku. Wejdź do katalogu aplikacji Slacka, wyszukaj „Kalendarz Outlooka” i kliknij „Dodaj do Slacka”.
Wystarczy przyjazny uścisk dłoni (czyli nadanie uprawnień) i gotowe. Outlook jest teraz oficjalnie w pętli.
Krok 2: Podłącz swój kalendarz
Czas przedstawić gwiazdę tego programu – Twój kalendarz w programie Outlook.
Otwórz aplikację „Kalendarz Outlooka” w Slacku i kliknij „Połącz kalendarz”.
Wybierz kalendarz, z którym chcesz „zatańczyć tango”, i gotowe – Twój harmonogram jest teraz widoczny w Slacku.
Krok 3: Wycinaj sobie drogę do kalendarzowej radości
Pamiętacie te efektowne kroki taneczne ze starych musicali? Polecenia Slacka działają podobnie – pozwalają na dostęp do kalendarza za pomocą jednego naciśnięcia klawisza.
Wpisz /ocal list, aby wyświetlić nadchodzące spotkania, lub /ocal create meeting, aby błyskawicznie utworzyć nowe wydarzenie bezpośrednio w Slacku.
Krok 4: Zsynchronizuj swój status
Nie musisz przeskakiwać między aplikacjami, żeby zaktualizować swój status.
Włącz opcję „Synchronizuj status z kalendarzem” w ustawieniach aplikacji Kalendarz programu Outlook.
Teraz, gdy jesteś na spotkaniu, Twój status w Slacku automatycznie odzwierciedla wydarzenie z kalendarza, informując współpracowników, że jesteś zajęty.
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