Jak zintegrować Slack z kalendarzem programu Outlook

Masz wrażenie, że Twój harmonogram przypomina występ cyrkowy, w którym musisz żonglować wiadomościami na Slacku i Kalendarz programu Outlook terminy?

Nie martwcie się, koledzy i koleżanki, którzy opanowaliście sztukę zarządzania czasem. Mamy dla was instrukcję, jak połączyć te potężne narzędzia zwiększające produktywność i z wdziękiem przetrwać dzień w pracy.

Udostępnij swój kalendarz Załóż bezpłatne konto w serwisie Doodle i udostępnij swój kalendarz w kilka minut

Krok 1: Dodaj aplikację Kalendarz Outlooka do Slacka.

Pomyśl o tym jak o zaproszeniu programu Outlook na imprezę w Slacku. Wejdź do katalogu aplikacji Slacka, wyszukaj „Kalendarz Outlooka” i kliknij „Dodaj do Slacka”.

Wystarczy przyjazny uścisk dłoni (czyli nadanie uprawnień) i gotowe. Outlook jest teraz oficjalnie w pętli.

Krok 2: Podłącz swój kalendarz

Czas przedstawić gwiazdę tego programu – Twój kalendarz w programie Outlook.

Otwórz aplikację „Kalendarz Outlooka” w Slacku i kliknij „Połącz kalendarz”.

Wybierz kalendarz, z którym chcesz „zatańczyć tango”, i gotowe – Twój harmonogram jest teraz widoczny w Slacku.

Krok 3: Wycinaj sobie drogę do kalendarzowej radości

Pamiętacie te efektowne kroki taneczne ze starych musicali? Polecenia Slacka działają podobnie – pozwalają na dostęp do kalendarza za pomocą jednego naciśnięcia klawisza.

Wpisz /ocal list, aby wyświetlić nadchodzące spotkania, lub /ocal create meeting, aby błyskawicznie utworzyć nowe wydarzenie bezpośrednio w Slacku.

Krok 4: Zsynchronizuj swój status

Nie musisz przeskakiwać między aplikacjami, żeby zaktualizować swój status.

Włącz opcję „Synchronizuj status z kalendarzem” w ustawieniach aplikacji Kalendarz programu Outlook.

Teraz, gdy jesteś na spotkaniu, Twój status w Slacku automatycznie odzwierciedla wydarzenie z kalendarza, informując współpracowników, że jesteś zajęty.

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Runda bonusowa: Doodle na wielki finał

Czy musisz popracować nad koordynacją spotkań z kolegami?

Przedstawiamy Doodle – Twojego partnera w planowaniu spotkań. Wystarczy udostępnić ankietę na kanałach Slacka i pozwolić zespołowi zagłosować na najlepszy termin spotkania.

Koniec z niekończącą się wymianą e-maili i układaniem terminów jak w Tetrisie – Doodle przejmuje inicjatywę, dzięki czemu możesz skupić się na tym, co naprawdę ważne.