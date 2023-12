Como integrar o Slack ao calendário do Outlook

Está se sentindo como se sua agenda fosse um número de circo, fazendo malabarismos com mensagens do Slack e compromissos do Outlook Calendar?

Não tenham medo, amigos domadores de tempo. Temos as etapas para integrar essas potências da produtividade e percorrer seu dia de trabalho com elegância.

Compartilhe seu calendário Crie uma conta gratuita do Doodle e compartilhe seu calendário em minutos

Etapa 1: Adicione o aplicativo Outlook Calendar ao Slack.

Pense nisso como se estivesse convidando o Outlook para a festa do Slack. Vá até o Diretório de Aplicativos do Slack, procure por "Outlook Calendar" e clique em "Adicionar ao Slack".

Dê a ele um aperto de mão amigável (leia-se: permissões) e pronto. O Outlook agora está oficialmente no circuito.

Etapa 2: Conecte seu calendário

É hora de apresentar a estrela do show: o calendário do Outlook.

Abra o aplicativo Calendário do Outlook no Slack e clique em "Conectar calendário".

Escolha o calendário com o qual deseja dançar o tango e pronto, sua agenda agora está na frente e no centro do Slack.

Etapa 3: Corte seu caminho para a felicidade do calendário

Lembra-se daqueles movimentos de dança extravagantes em musicais antigos? Os comandos do Slack são assim, permitindo que você acesse seu calendário com um toque no teclado.

Experimente /ocal list para ver seus próximos compromissos ou /ocal create meeting para criar um novo evento diretamente no Slack.

Etapa 4: sincronize seu status

Não há necessidade de ficar fazendo "tap dance" entre aplicativos para atualizar seu status.

Ative a opção "Sync status with calendar" (Sincronizar status com o calendário) nas configurações do aplicativo Outlook Calendar.

Agora, quando você estiver em uma reunião, o status do Slack refletirá automaticamente o evento do calendário, informando aos colegas que você está ocupado.

Experimente o Doodle Configure sua conta gratuita - não é necessário cartão de crédito

Rodada de bônus: Doodle para a grande final

Precisa trabalhar na coordenação de reuniões com colegas?

Apresentamos o Doodle, seu parceiro nas piruetas de agendamento. Basta compartilhar uma enquete nos seus canais do Slack e deixar sua equipe votar no melhor horário para a reunião.

Não há mais etiqueta de e-mail ou Tetris de calendário - o Doodle assume a liderança, deixando você livre para se concentrar nas coisas importantes.