Jak zintegrować Slacka z Kalendarzem Google
Nie jest wymagana karta kredytowa.
We współczesnej kulturze biurowej, gdzie liczy się każda minuta, wszyscy chcemy pracować mądrzej, a nie ciężej.
Dlatego tak ważne jest, aby komunikacja i kalendarz były ze sobą płynnie zintegrowane.
Slack, platforma do komunikacji zespołowej, oraz Kalendarz Google, jeden z najpopularniejszych na świecie kalendarzy internetowych, w połączeniu z tym narzędziem może sprawić, że Twój proces pracy zacznie działać jak dobrze naoliwiona maszyna.
Nie jest wymagana karta kredytowa
Krok 1: Skonfigurowanie Slacka z Kalendarzem Google
W aplikacji Slack przejdź do katalogu aplikacji.
Znajdź aplikację Kalendarz Google i kliknij „Dodaj do Slacka”.
Wróć do Kalendarza Google (jeśli to konieczne) i zezwól aplikacji na dostęp do swojego konta w Kalendarzu Google.
Dzięki temu aplikacja Slack będzie mogła płynnie synchronizować się z Twoim kalendarzem.
Jeśli pracujesz w większej organizacji, może okazać się konieczne, aby zespół IT skonfigurował to połączenie.
Krok 2: Wykorzystanie zjednoczonej mocy
Przypomnienia i powiadomienia:
Już nigdy nie przegapisz ważnego spotkania.
Slack będzie wysyłał przypomnienia i powiadomienia bezpośrednio do Twojego obszaru roboczego.
Aktualizacje statusu:
Informuj swój zespół o swojej dostępności, synchronizując swój status w Slacku z wydarzeniami w Kalendarzu Google.
Krok 3: Zwiększanie wydajności dzięki aplikacji Doodle
Planowanie spotkań bez konfliktów:
Wyeliminuj konflikty terminów, tworząc Booking Page Doodle i łącząc ją z Kalendarzem Google.
Dzięki temu użytkownicy będą mogli rezerwować terminy u Ciebie bez ryzyka podwójnej rezerwacji, a Ty będziesz otrzymywać powiadomienia o wydarzeniu w Slacku.
Indywidualne terminy spotkań:
Dodaj link do swojej Booking Page w profilu na Slacku.
Dzięki temu członkowie zespołu mogą wybrać dogodne dla siebie terminy spotkań, co pozwala uwzględnić dostępność wszystkich osób.
Wyniki w czasie rzeczywistym:
Dzięki Group Poll uzyskasz natychmiastową informację zwrotną na temat proponowanych terminów spotkań.
Po połączeniu Kalendarza Google i Slacka funkcja ta zablokuje termin w kalendarzu członków Twojego zespołu po potwierdzeniu terminu spotkania oraz przypomni im o nim tuż przed jego rozpoczęciem.