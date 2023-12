Comment intégrer Slack à Google Calendar

Dans la culture moderne du bureau, où chaque minute compte, nous voulons tous travailler plus intelligemment, et non plus durement.

C'est pourquoi il est primordial d'avoir une connexion transparente entre votre communication et votre calendrier.

Slack, la plateforme de communication d'équipe, et Google Calendar, l'un des calendriers en ligne les plus appréciés au monde, peuvent, lorsqu'ils sont associés, transformer votre flux de travail en une machine bien huilée.

Essayer Doodle Créez votre compte gratuit - aucune carte de crédit n'est requise

Étape 1 : Équiper Slack avec Google Calendar

Sur Slack, rendez-vous dans le répertoire des applications.

Trouvez l'application Google Calendar et cliquez sur "Ajouter à Slack".

Retournez sur Google Calendar (si nécessaire) et autorisez l'application à accéder à votre compte Google Calendar.

Cela permettra à Slack de se synchroniser de manière transparente avec votre calendrier.

Si vous travaillez dans une grande entreprise, il se peut que votre équipe informatique doive activer la connexion.

Étape 2 : Utiliser la puissance unifiée

Rappels et alertes:

Ne manquez plus jamais une réunion importante.

Slack envoie des rappels et des alertes directement dans votre espace de travail.

Mises à jour d'état :

Tenez votre équipe informée de votre disponibilité en synchronisant votre statut Slack avec vos événements Google Calendar.

Étape 3 : Améliorer la productivité avec Doodle

Planification de réunions sans conflit :

Éliminez les conflits d'horaire en créant une page de réservation Doodle et en la reliant à Google Calendar.

Cela permettra aux gens de réserver du temps avec vous sans double réservation et vous enverra des notifications de l'événement dans Slack.

Heures de réunion personnalisées :

Ajoutez le lien de votre page de réservation à votre profil Slack.

Cela permet aux membres de votre équipe de sélectionner leurs heures de réunion préférées, en s'assurant que la disponibilité de chacun est prise en compte.

Résultats en temps réel :

Avec les sondages de groupe, vous obtenez un retour d'information immédiat sur les heures de réunion proposées.

Grâce à la connexion entre Google Calendar et Slack, le calendrier de votre équipe est bloqué lorsqu'une heure est confirmée et la réunion leur est rappelée lorsqu'elle est sur le point de commencer.