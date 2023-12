Come integrare Slack con Google Calendar

Nella moderna cultura d'ufficio, dove ogni minuto conta, tutti vogliamo lavorare in modo più intelligente, non più duro.

Ecco perché è fondamentale avere una connessione perfetta tra le comunicazioni e il calendario.

Slack, la piattaforma di comunicazione per i team, e Google Calendar, uno dei calendari online preferiti al mondo, se abbinati insieme, possono trasformare il flusso di lavoro in una macchina ben oliata.

Fase 1: Equipaggiare Slack con Google Calendar

Su Slack, andate nella directory delle app.

Trovate l'app Google Calendar e fate clic su "Aggiungi a Slack".

Tornate a Google Calendar (se necessario) e consentite all'app di accedere al vostro account Google Calendar.

In questo modo Slack si sincronizzerà perfettamente con il vostro calendario.

Se lavorate in un'organizzazione di grandi dimensioni, potreste aver bisogno del team IT per abilitare la connessione.

Fase 2: Utilizzare la potenza unificata

Promemoria e avvisi:

Non perdete mai più una riunione importante.

Slack invia promemoria e avvisi direttamente nel vostro spazio di lavoro.

Aggiornamenti di stato:

Tenete informato il vostro team sulla vostra disponibilità sincronizzando lo stato di Slack con gli eventi di Google Calendar.

Fase 3: migliorare la produttività con Doodle

Pianificazione di riunioni senza conflitti:

Eliminate i conflitti di programmazione creando una pagina di prenotazione Doodle e collegandola a Google Calendar.

In questo modo le persone potranno prenotare il tempo con voi senza doppie prenotazioni e vi invieranno notifiche dell'evento in Slack.

Orario di riunione personalizzato:

Aggiungete il link della vostra pagina di prenotazione al vostro profilo Slack.

In questo modo i membri del team possono selezionare gli orari di riunione che preferiscono, garantendo la disponibilità di tutti.

Risultati in tempo reale:

I sondaggi di gruppo consentono di ottenere un feedback immediato sugli orari di riunione proposti.

Con Google Calendar e Slack collegati, questo blocca il calendario del team quando viene confermato un orario e ricorda la riunione quando sta per iniziare.