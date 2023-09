Meekan chiude il 30 settembre 2019.

Doodle non è solo Doodle.com e le nostre app per iOS e Android. Doodle è anche Meekan! Meekan è l'assistente di programmazione AI più intelligente al mondo. È un chatbot con cui si può parlare su Slack, Hipchat e Microsoft teams. Basta chiedere una riunione e Meekan confronterà gli orari di tutti e suggerirà il momento migliore. Insieme a Meekan, stiamo espandendo il nostro dominio di pianificazione in altri territori con tre nuovi entusiasmanti progetti. Ora potete sperimentare la potenza di Meekan nel vostro browser, sul vostro desktop e sul vostro dispositivo Android.

Provateli e fateci sapere cosa ne pensate!

Estensione Chrome del calendario di Google

Siete utenti di Chrome? Statisticamente parlando, è probabile che sia così. Ed è una buona notizia anche per te. Ti portiamo Meekan sotto forma di estensione per Chrome (che è solo un programma personalizzato per il tuo browser). Potete scaricarla dal Chrome Store e iniziare a programmare con Meekan in pochi secondi. Basta aggiungere i contatti che si desidera invitare e Meekan suggerirà gli orari appropriati in base al calendario di ciascuno. Vedi sotto. Ho aggiunto alcuni contatti per la mia riunione e ho trovato un orario in cui tutti possono venire!

Applicazione Mac OS

I cervelli di Meekan sono accessibili anche direttamente dal vostro desktop con la nostra nuova app per Mac OS. Scaricatela qui. Aspetto!

Potete programmare riunioni con chiunque direttamente dal vostro desktop. Non c'è bisogno di aprire il calendario o di inviare infinite e-mail. Basta fare clic, aggiungere i contatti e Meekan troverà un orario adatto a tutti. È semplicissimo.

Meekan per Android

Ora potete avere Meekan nel palmo della vostra mano. Scaricate il nuovo prototipo di Meekan per il vostro dispositivo Android e sperimentate quanto possa essere facile programmare una riunione. Come per gli altri prototipi, basta aggiungere un contatto e Meekan confronterà gli orari di ognuno e suggerirà il momento migliore per incontrarsi.

Se volete provare quanto sia facile programmare con Meekan, provate uno (o tutti!) i nostri nuovi prototipi. Se avete commenti, contattateci su Twitter o inviate un'e-mail al nostro Team di supporto.