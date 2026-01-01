Meekan chiude il 30 settembre 2019.

Doodle è molto più di un semplice strumento di pianificazione, è il risultato di anni di innovazione e sperimentazione. Uno dei nostri capitoli più audaci è stato Meekan, un assistente intelligente di programmazione AI.

Meekan era un chatbot integrato in Slack, HipChat e Microsoft Teams. Bastava chiedergli di programmare una riunione e lui confrontava istantaneamente i calendari dei partecipanti e suggeriva l'orario migliore. Nessun botta e risposta. Nessun controllo manuale. Solo risultati.

Anche se Meekan non è più disponibile, ha gettato le basi per esperienze di pianificazione più intelligenti e ci ha aiutato a esplorare nuove piattaforme e modalità di lavoro.

Portare la programmazione AI negli strumenti di tutti i giorni

Durante lo sviluppo di Meekan, abbiamo realizzato diversi prototipi che hanno esteso le sue capacità ad altre piattaforme:

Estensione Chrome per Google Calendar : Meekan è diventato un utile compagno di pianificazione direttamente nel browser, consentendo di trovare il momento migliore per incontrarsi con pochi clic.

Applicazione per Mac OS : È possibile accedere a Meekan direttamente dal desktop, senza dover aprire il calendario o la posta elettronica. Ha portato velocità e semplicità alla pianificazione delle riunioni su Mac.

Prototipo Android: Una versione mobile ha portato la stessa esperienza di pianificazione intelligente in tasca, rendendo più facile coordinare le riunioni in movimento.

Questi prototipi ci hanno permesso di sperimentare la programmazione AI su tutti i dispositivi e gli ambienti e abbiamo imparato molto da ciò che funzionava, da ciò che gli utenti amavano e da come potevamo rendere la pianificazione ancora più semplice.

Il futuro della pianificazione intelligente in Doodle

Sebbene Meekan sia stato ritirato, la sua influenza è ancora viva nel modo in cui pensiamo all'esperienza utente, all'automazione e alla semplicità. Oggi, strumenti come Booking Page e Doodle 1:1 offrono modi efficaci per eliminare il back-and-forth, ridurre il lavoro amministrativo e dare agli utenti il pieno controllo della loro disponibilità, senza bisogno di assistenti.

Mentre continuiamo a costruire il futuro della programmazione, Meekan ci ricorda cosa è possibile fare quando un design a misura d'uomo incontra una tecnologia intelligente.