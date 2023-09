Meekan fermera ses portes le 30 septembre 2019.

Doodle, c'est plus que Doodle.com et nos applications iOS et Android que vous connaissez. Doodle, c'est aussi Meekan ! Meekan est l'assistant de planification IA le plus intelligent au monde. C'est un chatbot avec lequel vous pouvez parler sur Slack, Hipchat et Microsoft teams. Il suffit de demander une réunion pour que Meekan compare les emplois du temps de chacun et propose le meilleur moment. Avec Meekan, nous étendons notre domaine de planification à d'autres territoires grâce à trois nouveaux projets passionnants. Vous pouvez désormais découvrir la puissance de Meekan dans votre navigateur, sur votre ordinateur de bureau et sur votre appareil Android.

Essayez-les et dites-nous ce que vous en pensez !

Calendrier Google Extension Chrome

Êtes-vous un utilisateur de Chrome ? Statistiquement parlant, c'est probablement le cas. Et c'est une bonne nouvelle pour vous aussi. Nous vous proposons Meekan sous la forme d'une extension Chrome (qui n'est autre qu'un programme personnalisé pour votre navigateur). Vous pouvez la télécharger depuis le Chrome Store et commencer à planifier des rendez-vous avec Meekan en quelques secondes. Il vous suffit d'ajouter les contacts que vous souhaitez inviter, et Meekan vous proposera des horaires appropriés en fonction du calendrier de chacun. Voir ci-dessous. J'ai ajouté quelques contacts pour ma réunion et j'ai trouvé une heure à laquelle tout le monde peut venir !

Application Mac OS

Les cerveaux de Meekan sont également accessibles directement depuis votre bureau grâce à notre nouvelle application Mac OS. Téléchargez-la ici. J'attends !

Vous pouvez planifier des réunions avec n'importe qui directement depuis votre bureau. Pas besoin d'ouvrir votre calendrier, ni d'envoyer des emails à n'en plus finir. Il vous suffit de cliquer, d'ajouter vos contacts et Meekan trouvera une heure qui conviendra à tout le monde. C'est aussi simple que cela.

Meekan pour Android

Meekan est désormais disponible dans la paume de votre main. Téléchargez le nouveau prototype de Meekan pour votre appareil Android et découvrez à quel point il peut être facile de planifier une réunion. Comme pour nos autres prototypes, il vous suffit d'ajouter un contact et Meekan comparera les emplois du temps de chacun et vous proposera le meilleur moment pour vous rencontrer.

Si vous souhaitez découvrir à quel point il est facile de planifier une réunion avec Meekan, n'hésitez pas à essayer l'un de nos nouveaux prototypes (ou tous !). Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à nous contacter sur Twitter ou à nous envoyer un email à notre Support team.