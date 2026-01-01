Meekan a fermé ses portes le 30 septembre 2019.

Doodle est plus qu'un simple outil de planification, c'est le résultat d'années d'innovation et d'expérimentation. L'un de nos chapitres les plus audacieux a été Meekan, un assistant de planification IA intelligent.

Meekan était un chatbot intégré à Slack, HipChat et Microsoft Teams. Il suffisait de lui demander de planifier une réunion pour qu'il compare instantanément les calendriers des participants et propose la meilleure heure. Pas de va-et-vient. Pas de vérification manuelle. Juste des résultats.

Bien que Meekan ne soit plus disponible, il a jeté les bases d'expériences de planification plus intelligentes et nous a aidés à explorer de nouvelles plateformes et méthodes de travail.

Intégrer l'IA dans les outils de tous les jours

Au cours du développement de Meekan, nous avons créé plusieurs prototypes qui ont permis d'étendre ses capacités à d'autres plateformes :

Extension Chrome pour Google Calendar : Meekan est devenu un compagnon de planification utile directement dans votre navigateur, vous permettant de trouver le meilleur moment pour vous rencontrer en quelques clics.

Application Mac OS : Vous pouvez accéder à Meekan directement depuis votre bureau, sans avoir besoin d'ouvrir votre calendrier ou votre messagerie. Meekan a apporté rapidité et simplicité à la planification de réunions sur Mac.

Prototype Android: Une version mobile a apporté la même expérience de planification intelligente dans votre poche, facilitant la coordination des réunions en déplacement.

Ces prototypes nous ont permis d'expérimenter la planification AI sur différents appareils et environnements et nous avons beaucoup appris sur ce qui fonctionnait, ce que les utilisateurs aimaient et comment nous pouvions rendre la planification encore plus facile.

L'avenir de la planification intelligente chez Doodle

Bien que Meekan ait depuis été mis à la retraite, son influence se fait encore sentir dans notre façon de penser l'expérience utilisateur, l'automatisation et la simplicité. Aujourd'hui, des outils comme Booking Page et Doodle 1:1 offrent des moyens puissants pour éliminer les allers-retours, réduire le travail administratif et donner aux utilisateurs le contrôle total de leurs disponibilités - sans assistant.

Alors que nous continuons à construire l'avenir de la planification, Meekan nous rappelle ce qu'il est possible de faire lorsque le design convivial rencontre la technologie intelligente.