Meekan wird am 30. September 2019 abgeschaltet.

Doodle ist mehr als nur ein Terminplanungswerkzeug, es ist das Ergebnis jahrelanger Innovationen und Experimente. Eines unserer kühnsten Kapitel war Meekan, ein intelligenter KI-Planungsassistent.

Meekan war ein Chatbot, der in Slack, HipChat und Microsoft Teams integriert war. Man konnte ihn einfach bitten, eine Besprechung zu planen, und er verglich sofort die Kalender der Teilnehmer und schlug die beste Zeit vor. Kein Hin und Her. Keine manuelle Überprüfung. Nur Ergebnisse.

Obwohl Meekan nicht mehr verfügbar ist, hat es die Grundlage für eine intelligentere Terminplanung geschaffen und uns geholfen, neue Plattformen und Arbeitsweisen zu erkunden.

KI-Planung in alltägliche Tools einbauen

Während der Entwicklung von Meekan erstellten wir mehrere Prototypen, die seine Fähigkeiten auf andere Plattformen erweiterten:

Chrome-Erweiterung für Google Calendar : Meekan wurde zu einem hilfreichen Planungsbegleiter direkt in Ihrem Browser, mit dem Sie mit nur wenigen Klicks die beste Zeit für ein Treffen finden können.

Mac OS-Anwendung : Sie konnten direkt von Ihrem Desktop aus auf Meekan zugreifen, ohne Ihren Kalender oder Ihre E-Mail öffnen zu müssen. Damit wurde die Planung von Meetings auf dem Mac schneller und einfacher.

Android-Prototyp: Eine mobile Version brachte das gleiche intelligente Planungserlebnis in die Hosentasche und erleichterte die Koordination von Meetings unterwegs.

Mit diesen Prototypen konnten wir mit der KI-Planung auf verschiedenen Geräten und in verschiedenen Umgebungen experimentieren. Wir haben viel darüber gelernt, was funktioniert, was den Benutzern gefällt und wie wir die Planung noch müheloser gestalten können.

Die Zukunft der intelligenten Terminplanung bei Doodle

Meekan wurde zwar inzwischen eingestellt, aber sein Einfluss lebt weiter in der Art und Weise, wie wir über Benutzererfahrung, Automatisierung und Einfachheit denken. Heute bieten Tools wie Booking Page und Doodle 1:1 leistungsstarke Möglichkeiten, um das Hin und Her zu vermeiden, den Verwaltungsaufwand zu reduzieren und den Nutzern die volle Kontrolle über ihre Verfügbarkeit zu geben - ohne Assistenten.

Während wir an der Zukunft der Terminplanung arbeiten, erinnert uns Meekan daran, was möglich ist, wenn menschenfreundliches Design auf intelligente Technologie trifft.