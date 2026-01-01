Historia sztucznej inteligencji w Doodle: czego nauczył nas Meekan o inteligentniejszym planowaniu

Firma Meekan zakończyła działalność 30 września 2019 roku.

Doodle to coś więcej niż tylko narzędzie do planowania – to efekt wieloletnich innowacji i eksperymentów. Jednym z naszych najśmielszych przedsięwzięć było Meekan, inteligentny asystent do planowania oparty na sztucznej inteligencji.

Meekan był chatbotem zintegrowanym z platformami Slack, HipChat i Microsoft Teams. Wystarczyło poprosić go o zaplanowanie spotkania, a on natychmiast porównywał kalendarze wszystkich uczestników i proponował najlepszy termin. Bez długich wymian wiadomości. Bez ręcznego sprawdzania. Po prostu wyniki.

Chociaż aplikacja Meekan nie jest już dostępna, położyła ona podwaliny pod bardziej inteligentne rozwiązania w zakresie planowania i pomogła nam odkrywać nowe platformy oraz sposoby pracy.

Wdrażanie planowania opartego na sztucznej inteligencji do narzędzi codziennego użytku

W trakcie prac nad Meekanem stworzyliśmy kilka prototypów, które rozszerzyły jego możliwości na inne platformy:

Rozszerzenie do przeglądarki Chrome dla Kalendarza Google : Meekan stał się przydatnym narzędziem do planowania spotkań dostępnym bezpośrednio w przeglądarce, pozwalającym znaleźć najlepszy termin spotkania za pomocą zaledwie kilku kliknięć.

Aplikacja dla systemu Mac OS : Można było uzyskać dostęp do aplikacji Meekan bezpośrednio z pulpitu, bez konieczności otwierania kalendarza czy poczty elektronicznej. Zapewniało to szybkość i prostotę planowania spotkań na komputerach Mac.

Prototyp systemu Android: Wersja mobilna zapewniła Ci te same wygodne funkcje planowania w zasięgu ręki, ułatwiając koordynowanie spotkań w podróży.

Dzięki tym prototypom mogliśmy eksperymentować z planowaniem opartym na sztucznej inteligencji na różnych urządzeniach i w różnych środowiskach. Wiele się nauczyliśmy, obserwując, co się sprawdzało, co podobało się użytkownikom oraz jak możemy sprawić, by planowanie było jeszcze łatwiejsze.

Przyszłość inteligentnego planowania w serwisie Doodle

Chociaż Meekan już dawno przeszedł na emeryturę, jego wpływ jest nadal odczuwalny w naszym podejściu do doświadczenia użytkownika, automatyzacji i prostoty. Obecnie narzędzia takie jak Booking Page oraz Doodle 1:1 oferują skuteczne sposoby na wyeliminowanie ciągłej wymiany wiadomości, ograniczenie pracy administracyjnej oraz zapewnienie użytkownikom pełnej kontroli nad swoją dostępnością — bez konieczności korzystania z pomocy asystenta.

W miarę jak kontynuujemy budowanie przyszłości planowania, Meekan przypomina nam, jakie możliwości otwierają się, gdy projekt przyjazny dla użytkownika łączy się z inteligentną technologią.