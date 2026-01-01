Doodle का एआई इतिहास: मीकन ने हमें स्मार्ट शेड्यूलिंग के बारे में क्या सिखाया

मीकन ने 30 सितंबर, 2019 को बंद कर दिया।

Doodle सिर्फ एक शेड्यूलिंग टूल नहीं है, यह वर्षों के नवाचार और प्रयोग का परिणाम है। हमारे सबसे साहसी अध्यायों में से एक था मीकान, एक स्मार्ट एआई शेड्यूलिंग सहायक।

मीकन एक चैटबॉट था जो स्लैक, हिपचैट और माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में एकीकृत था। आप बस इसे मीटिंग शेड्यूल करने के लिए कह सकते थे, और यह तुरंत प्रतिभागियों के कैलेंडर की तुलना करके सबसे उपयुक्त समय सुझाता था। कोई आदान-प्रदान नहीं। कोई मैन्युअल जांच नहीं। सिर्फ परिणाम।

हालाँकि मीकन अब उपलब्ध नहीं है, इसने बेहतर शेड्यूलिंग अनुभवों की नींव रखी और हमें नए प्लेटफ़ॉर्म और काम करने के नए तरीकों को खोजने में मदद की।

रोजमर्रा के उपकरणों में एआई शेड्यूलिंग लाना

मीकान के विकास के दौरान, हमने कई प्रोटोटाइप बनाए जिन्होंने इसकी क्षमताओं को अन्य प्लेटफ़ॉर्मों तक बढ़ाया:

गूगल कैलेंडर के लिए क्रोम एक्सटेंशन मीकन सीधे आपके ब्राउज़र में एक सहायक शेड्यूलिंग साथी बन गया है, जो आपको केवल कुछ ही क्लिक में मिलने का सबसे अच्छा समय खोजने की सुविधा देता है।

मैक ओएस ऐप आप सीधे अपने डेस्कटॉप से Meekan तक पहुँच सकते थे, बिना अपना कैलेंडर या ईमेल खोले। इसने Mac पर मीटिंग प्लानिंग में गति और सरलता ला दी।

एंड्रॉइड प्रोटोटाइपएक मोबाइल संस्करण ने आपके पॉकेट में वही स्मार्ट शेड्यूलिंग अनुभव लाया, जिससे चलते-फिरते बैठकों का समन्वय करना आसान हो गया।

इन प्रोटोटाइपों ने हमें विभिन्न उपकरणों और परिवेशों में एआई शेड्यूलिंग के साथ प्रयोग करने का अवसर दिया, और हमने यह जानकर बहुत कुछ सीखा कि क्या काम किया, उपयोगकर्ताओं को क्या पसंद आया, और हम योजना को और भी सहज कैसे बना सकते हैं।

Doodle में स्मार्ट शेड्यूलिंग का भविष्य

हालाँकि मीकन को तब से सेवानिवृत्त कर दिया गया है, इसका प्रभाव आज भी उपयोगकर्ता अनुभव, स्वचालन और सरलता के बारे में हमारी सोच में जीवित है। आज, जैसे उपकरण बुकिंग पेज और Doodle 1:1 आगे-पीछे की प्रक्रिया को खत्म करने, प्रशासनिक काम कम करने, और उपयोगकर्ताओं को उनकी उपलब्धता पर पूरा नियंत्रण देने के लिए शक्तिशाली तरीके प्रदान करते हैं — किसी सहायक की आवश्यकता नहीं।

जैसे-जैसे हम शेड्यूलिंग के भविष्य का निर्माण जारी रखते हैं, मीकन हमें याद दिलाता है कि जब मानव-अनुकूल डिज़ाइन बुद्धिमत्तापूर्ण तकनीक से मिलता है तो क्या संभव है।