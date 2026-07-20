Doodles AI-historia: Vad Meekan lärde oss om smartare schemaläggning

Meekan lade ner sin verksamhet den 30 september 2019.

Doodle är mer än bara ett verktyg för schemaläggning – det är resultatet av många års innovation och experimenterande. Ett av våra mest djärva kapitel var Meekan, en smart AI-baserad schemaläggningsassistent.

Meekan var en chattbot som var integrerad i Slack, HipChat och Microsoft Teams. Man kunde helt enkelt be den att boka ett möte, och den jämförde omedelbart deltagarnas kalendrar och föreslog den bästa tidpunkten. Inget fram och tillbaka. Ingen manuell kontroll. Bara resultat.

Även om Meekan inte längre finns tillgängligt lade det grunden för smartare schemaläggningslösningar och hjälpte oss att utforska nya plattformar och arbetssätt.

Att integrera AI-baserad schemaläggning i vardagliga verktyg

Under utvecklingen av Meekan byggde vi flera prototyper som utökade dess funktioner till andra plattformar:

Chrome-tillägg för Google Kalender : Meekan har blivit ett praktiskt verktyg för schemaläggning direkt i din webbläsare, som gör att du med bara några klick kan hitta den bästa tiden för ett möte.

Mac OS-app : Du kunde komma åt Meekan direkt från skrivbordet, utan att behöva öppna kalendern eller e-postprogrammet. Det gjorde mötesplaneringen på Mac snabbare och enklare.

Android-prototyp: En mobilversion ger dig samma smidiga schemaläggningsupplevelse direkt i fickan, vilket gör det enkelt att samordna möten när du är på språng.

Tack vare dessa prototyper kunde vi testa AI-baserad schemaläggning på olika enheter och i olika miljöer, och vi lärde oss mycket av vad som fungerade, vad användarna uppskattade och hur vi kunde göra planeringen ännu smidigare.

Framtiden för smart schemaläggning hos Doodle

Även om Meekan sedan dess har lagts ned lever dess inflytande vidare i vårt sätt att tänka kring användarupplevelse, automatisering och enkelhet. Idag finns verktyg som Bokningssida och Doodle 1:1 erbjuder effektiva sätt att undvika fram-och-tillbaka-kommunikation, minska det administrativa arbetet och ge användarna full kontroll över sin tillgänglighet – utan att behöva någon assistent.

Medan vi fortsätter att forma framtiden för schemaläggning påminner Meekan oss om vad som är möjligt när människovänlig design möter intelligent teknik.