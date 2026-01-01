O Meekan foi encerrado em 30 de setembro de 2019.

O Doodle é mais do que apenas uma ferramenta de agendamento, é o resultado de anos de inovação e experimentação. Um de nossos capítulos mais ousados foi o Meekan, um assistente de agendamento inteligente com IA.

O Meekan era um chatbot integrado ao Slack, HipChat e Microsoft Teams. Você poderia simplesmente pedir a ele para agendar uma reunião, e ele compararia instantaneamente os calendários dos participantes e sugeriria o melhor horário. Sem idas e vindas. Nenhuma verificação manual. Apenas resultados.

Embora o Meekan não esteja mais disponível, ele lançou as bases para experiências de agendamento mais inteligentes e nos ajudou a explorar novas plataformas e formas de trabalho.

Trazendo o agendamento com IA para as ferramentas cotidianas

Durante o desenvolvimento do Meekan, criamos vários protótipos que estenderam seus recursos a outras plataformas:

Extensão do Chrome para o Google Calendar : O Meekan se tornou um companheiro de agendamento útil diretamente no seu navegador, permitindo que você encontre o melhor horário para uma reunião com apenas alguns cliques.

Aplicativo para Mac OS : Você podia acessar o Meekan diretamente do seu desktop, sem precisar abrir o calendário ou o e-mail. Ele trouxe velocidade e simplicidade ao planejamento de reuniões no Mac.

Protótipo para Android: Uma versão móvel trouxe a mesma experiência de agendamento inteligente para o seu bolso, facilitando a coordenação de reuniões em qualquer lugar.

Esses protótipos nos permitiram experimentar o agendamento com IA em vários dispositivos e ambientes e aprendemos muito com o que funcionou, o que os usuários adoraram e como poderíamos tornar o planejamento ainda mais fácil.

O futuro do agendamento inteligente no Doodle

Embora o Meekan tenha sido aposentado, sua influência continua viva na forma como pensamos sobre a experiência do usuário, a automação e a simplicidade. Hoje, ferramentas como Booking Page e Doodle 1:1 oferecem maneiras poderosas de eliminar idas e vindas, reduzir o trabalho administrativo e dar aos usuários controle total de sua disponibilidade - sem necessidade de assistente.

À medida que continuamos a construir o futuro do agendamento, Meekan nos lembra do que é possível quando o design amigável ao ser humano encontra a tecnologia inteligente.