Meekan encerrou suas atividades em 30 de setembro de 2019.

Doodle é mais do que apenas Doodle.com e nossos aplicativos iOS e Android que você conhece. Doodle também é Meekan! O Meekan é o assistente de agendamento de IA mais inteligente do mundo. É um chatbot com o qual você pode conversar no Slack, no Hipchat e nas equipes da Microsoft. Basta solicitar uma reunião e o Meekan comparará as agendas de todos e sugerirá o melhor horário. Junto com o Meekan, estamos expandindo nosso domínio de agendamento para outros territórios com três novos projetos empolgantes. Agora você pode experimentar o poder do Meekan no seu navegador, no seu desktop e no seu dispositivo Android.

Extensão do Google Agenda para o Chrome

Você é um usuário do Chrome? Estatisticamente falando, esse provavelmente é o caso. E isso também é uma boa notícia para você. Estamos trazendo para você o Meekan na forma de uma extensão do Chrome (que é apenas um programa personalizado para o seu navegador). Você pode baixá-la da loja do Chrome e começar a agendar com o Meekan em segundos. Basta adicionar os contatos que gostaria de convidar, e o Meekan sugerirá os horários apropriados com base no calendário de todos. Veja abaixo. Adicionei alguns contatos para a minha reunião e encontrei um horário em que todos podem comparecer!

Aplicativo para Mac OS

Os cérebros da Meekan também podem ser acessados diretamente do seu desktop com nosso novo aplicativo para Mac OS. Faça o download aqui. Eu espero!

Você pode agendar reuniões com qualquer pessoa diretamente de seu desktop. Não é necessário abrir sua agenda ou enviar e-mails intermináveis para lá e para cá. Basta clicar, adicionar seus contatos e o Meekan encontrará um horário adequado para todos. É tão simples quanto isso.

Meekan para Android

Agora você pode ter o Meekan na palma da sua mão. Faça o download do novo protótipo do Meekan para seu dispositivo Android e veja como é fácil agendar uma reunião. Assim como em nossos outros protótipos, basta adicionar um contato e o Meekan comparará as agendas de todos e sugerirá o melhor horário para a reunião.

Se você quiser experimentar a facilidade de agendamento com a Meekan, experimente um (ou todos!) dos nossos novos protótipos.