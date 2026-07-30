Meekan cerró el 30 de septiembre de 2019.

Doodle es más que una herramienta de programación, es el resultado de años de innovación y experimentación. Uno de nuestros capítulos más audaces fue Meekan, un asistente inteligente de programación de IA.

Meekan era un chatbot integrado en Slack, HipChat y Microsoft Teams. Basta con pedirle que programe una reunión para que compare instantáneamente los calendarios de los participantes y sugiera la mejor hora. Sin idas y venidas. Sin comprobaciones manuales. Sólo resultados.

Aunque Meekan ya no está disponible, sentó las bases para experiencias de programación más inteligentes y nos ayudó a explorar nuevas plataformas y formas de trabajar.

Incorporación de la inteligencia artificial a las herramientas cotidianas

Durante el desarrollo de Meekan, creamos varios prototipos que ampliaron sus capacidades a otras plataformas:

Extensión de Chrome para Google Calendar : Meekan se convirtió en un útil compañero de programación directamente en su navegador, permitiéndole encontrar el mejor momento para reunirse con sólo unos clics.

Aplicación para Mac OS : Podías acceder a Meekan directamente desde tu escritorio, sin necesidad de abrir el calendario o el correo electrónico. Aporta rapidez y sencillez a la planificación de reuniones en Mac.

Prototipo para Android: Una versión móvil llevaba la misma experiencia de planificación inteligente al bolsillo, facilitando la coordinación de reuniones sobre la marcha.

Estos prototipos nos permitieron experimentar con la programación inteligente en distintos dispositivos y entornos, y aprendimos mucho de lo que funcionaba, de lo que les gustaba a los usuarios y de cómo podíamos facilitar aún más la planificación.

El futuro de la planificación inteligente en Doodle

Aunque Meekan ya se ha retirado, su influencia sigue viva en nuestra forma de pensar sobre la experiencia del usuario, la automatización y la simplicidad. Hoy en día, herramientas como Booking Page y Doodle 1:1 ofrecen poderosas formas de eliminar las idas y venidas, reducir el trabajo administrativo y dar a los usuarios el control total de su disponibilidad, sin necesidad de asistentes.

Mientras seguimos construyendo el futuro de la programación, Meekan nos recuerda lo que es posible cuando el diseño humano se une a la tecnología inteligente.