Meekan cerró el 30 de septiembre de 2019.

Doodle es más que Doodle.com y nuestras apps para iOS y Android que ya conoces. ¡Doodle también es Meekan! Meekan es el asistente de programación de IA más inteligente del mundo. Es un chatbot con el que puedes hablar en Slack, Hipchat y Microsoft teams. Sólo tienes que pedir una reunión y Meekan comparará los horarios de todos y sugerirá la mejor hora. Junto con Meekan, estamos ampliando nuestro dominio de la programación a otros territorios con tres nuevos y emocionantes proyectos. Ahora puedes experimentar la potencia de Meekan en tu navegador, en tu ordenador de sobremesa y en tu dispositivo Android.

Pruébelos y díganos qué le parecen.

Calendario de Google Extensión de Chrome

¿Eres usuario de Chrome? Estadísticamente hablando, es probable que así sea. Y también es una buena noticia para ti. Te traemos Meekan en forma de extensión de Chrome (que no es más que un programa personalizado para tu navegador). Puedes descargarla de la tienda de Chrome y empezar a programar con Meekan en cuestión de segundos. Sólo tienes que añadir los contactos a los que quieres invitar y Meekan te sugerirá las horas adecuadas basándose en el calendario de cada uno. Mira más abajo. He añadido algunos contactos para mi reunión y he encontrado una hora en la que todos pueden asistir.

Aplicación para Mac OS

También puede acceder al cerebro de Meekan directamente desde su escritorio con nuestra nueva aplicación para Mac OS. Descárgala aquí. ¡Te espero!

Puedes programar reuniones con cualquier persona directamente desde tu escritorio. No necesitas abrir tu calendario, ni enviar interminables correos electrónicos de un lado a otro intentándolo. Simplemente haz clic, añade tus contactos y Meekan encontrará una hora que se adapte a todos. Así de sencillo.

Meekan para Android

Ahora puedes tener Meekan en la palma de tu mano. Descarga el nuevo prototipo de Meekan para tu dispositivo Android y experimenta lo fácil que puede ser programar una reunión. Al igual que nuestros otros prototipos, todo lo que tienes que hacer es añadir un contacto y Meekan comparará los horarios de todos y sugerirá el mejor momento para reunirse.

Si quieres experimentar lo fácil que es concertar una cita con Meekan, anímate y prueba uno (¡o todos!) de nuestros nuevos prototipos. Si tienes algún comentario, no dudes en ponerte en contacto con nosotros en Twitter o envíanos un correo electrónico a nuestro Equipo de soporte.