Meekan lukker ned den 30. september 2019.

Doodle er mere end bare Doodle.com og vores iOS- og Android-apps, som du ved. Doodle er også Meekan! Meekan er verdens smarteste AI-planlægningsassistent. Det er en chatbot, du kan tale med på Slack, Hipchat og Microsoft-teams. Bare bed om et møde, og Meekan vil sammenligne alles tidsplaner og foreslå det bedste tidspunkt. Sammen med Meekan udvider vi vores planlægningsdomæne til andre territorier med tre spændende nye projekter. Nu kan du opleve styrken ved Meekan i din browser, på din computer og på din Android-enhed.

Prøv dem, og lad os vide, hvad du synes!

Google kalender Chrome-udvidelse

Er du Chrome-bruger? Statistisk set er det nok tilfældet. Og det er også en god nyhed for dig. Vi giver dig Meekan i form af en Chrome-udvidelse (som bare er et brugerdefineret program til din browser). Du kan downloade den fra Chrome Store og begynde at planlægge med Meekan på få sekunder. Bare tilføj de kontakter, du gerne vil invitere, og Meekan vil foreslå passende tidspunkter baseret på alles kalendere. Se nedenfor. Jeg tilføjede et par kontakter til mit møde og fandt et tidspunkt, hvor alle kunne komme!

Mac OS app

Du kan også få adgang til Meekans hjerner direkte fra din computer med vores nye Mac OS-app. Download den her. Jeg venter på dig!

Du kan planlægge møder med hvem som helst direkte fra dit skrivebord. Du behøver ikke åbne din kalender eller sende endeløse e-mails frem og tilbage for at prøve. Bare klik, tilføj dine kontakter, og Meekan finder et tidspunkt, der passer alle. Så enkelt er det.

billede

Meekan til Android

Nu kan du have Meekan i din hule hånd. Download den nye Meekan-prototype til din Android-enhed, og oplev, hvor nemt det kan være at planlægge et møde. Ligesom med vores andre prototyper skal du bare tilføje en kontakt, så sammenligner Meekan alles tidsplaner og foreslår det bedste tidspunkt at mødes på.

Hvis du vil opleve, hvor nemt det er at planlægge med Meekan, så prøv en (eller alle!) af vores nye prototyper. Hvis du har feedback, er du velkommen til at kontakte os på Twitter eller sende os en e-mail til vores Support team.