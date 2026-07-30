Meekan lukkede ned den 30. september 2019.

Doodle er mere end bare et planlægningsværktøj, det er resultatet af mange års innovation og eksperimenter. Et af vores dristigste kapitler var Meekan, en smart AI-planlægningsassistent.

Meekan var en chatbot, der var integreret i Slack, HipChat og Microsoft Teams. Du kunne bare bede den om at planlægge et møde, og den ville straks sammenligne kalendere på tværs af deltagerne og foreslå det bedste tidspunkt. Ingen frem og tilbage. Ingen manuel kontrol. Bare resultater.

Selv om Meekan ikke længere er tilgængelig, lagde den grunden til smartere planlægningsoplevelser og hjalp os med at udforske nye platforme og måder at arbejde på.

AI-planlægning i hverdagens værktøjer

Under Meekans udvikling byggede vi flere prototyper, der udvidede dens muligheder til andre platforme:

Chrome-udvidelse til Google Kalender : Meekan blev en nyttig planlægningsmakker direkte i din browser, så du kan finde det bedste tidspunkt at mødes på med blot et par klik.

Mac OS-app : Du kunne få adgang til Meekan direkte fra dit skrivebord uden at skulle åbne din kalender eller e-mail. Det gjorde mødeplanlægningen på Mac hurtigere og mere enkel.

Android-prototype: En mobilversion bragte den samme smarte planlægningsoplevelse ned i lommen, så det var nemt at koordinere møder på farten.

Disse prototyper gav os mulighed for at eksperimentere med AI-planlægning på tværs af enheder og miljøer, og vi lærte meget af, hvad der fungerede, hvad brugerne elskede, og hvordan vi kunne gøre planlægningen endnu mere ubesværet.

Fremtiden for intelligent planlægning hos Doodle

Selv om Meekan siden er gået på pension, lever dens indflydelse videre i den måde, vi tænker på brugeroplevelse, automatisering og enkelhed. I dag tilbyder værktøjer som Booking Page og Doodle 1:1 effektive måder at eliminere frem og tilbage, reducere administratorarbejdet og give brugerne fuld kontrol over deres tilgængelighed - uden behov for en assistent.

Mens vi fortsætter med at opbygge fremtidens planlægning, minder Meekan os om, hvad der er muligt, når menneskevenligt design møder intelligent teknologi.