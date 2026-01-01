Cómo integrar Slack con Google Calendar

En la cultura de la oficina moderna, donde cada minuto cuenta, todos queremos trabajar de forma más inteligente, no más dura.

Por eso es fundamental que la comunicación y el calendario estén perfectamente conectados.

Slack, la plataforma de comunicación en equipo, y Google Calendar, uno de los calendarios online favoritos del mundo, cuando se combinan, pueden transformar tu flujo de trabajo en una máquina bien engrasada.

Paso 1: Equipar Slack con Google Calendar

En Slack, dirígete al Directorio de aplicaciones.

Busca la app Google Calendar y haz clic en "Añadir a Slack".

Vuelve a Google Calendar (si es necesario) y permite que la aplicación acceda a tu cuenta de Google Calendar.

Esto permitirá que Slack se sincronice perfectamente con tu calendario.

Si trabajas en una gran organización, puede que necesites que tu equipo de TI habilite la conexión.

Crear una encuesta de grupo

Paso 2: Utilizar el poder unificado

Recordatorios y alertas:

No vuelvas a perderte una reunión importante.

Slack le enviará recordatorios y alertas directamente a su espacio de trabajo.

Actualizaciones de estado:

Mantén a tu equipo informado sobre tu disponibilidad sincronizando tu estado en Slack con tus eventos de Google Calendar.

Paso 3: Mejorar la productividad con Doodle.

Programación de reuniones sin conflictos:

Crear una encuesta de grupo

Elimina los conflictos de programación creando una página de reservas de Doodle y vinculándola a Google Calendar.

Esto permitirá a la gente reservar tiempo con usted sin doble reserva y le enviará notificaciones del evento en Slack.

Horarios de reunión personalizados:

Añade el enlace de tu página de reservas a tu perfil de Slack.

Esto permite a los miembros de su equipo seleccionar sus horas de reunión preferidas, garantizando que se tenga en cuenta la disponibilidad de todos.

Resultados en tiempo real:

Con las encuestas de grupo, obtenga comentarios inmediatos sobre los horarios de reunión propuestos.

Con Google Calendar y Slack conectados, esto bloqueará el calendario de tu equipo cuando se confirme una hora y les recordará la reunión cuando esté a punto de empezar.