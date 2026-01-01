Så här integrerar du Slack med Google Kalender

I dagens kontorskultur, där varje minut räknas, vill vi alla arbeta smartare, inte hårdare.

Därför är det av största vikt att det finns en smidig koppling mellan din kommunikation och din kalender.

Slack, plattformen för teamkommunikation, och Google Kalender , en av världens mest populära onlinekalendrar, kan – när de används tillsammans – förvandla ditt arbetsflöde till en väloljad maskin.

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Steg 1: Integrera Slack med Google Kalender

Gå till App Directory på Slack.

Leta reda på Google Kalender-appen och klicka på ”Lägg till i Slack”.

Gå tillbaka till Google Kalender (om det behövs) och ge appen behörighet att komma åt ditt Google Kalender-konto.

Detta gör att Slack kan synkroniseras smidigt med din kalender.

Om du arbetar inom en större organisation kan det hända att du behöver be din IT-avdelning att aktivera anslutningen.

Steg 2: Att utnyttja den samlade kraften

Påminnelser och varningar:

Missa aldrig ett viktigt möte igen.

Slack skickar påminnelser och aviseringar direkt till din arbetsyta.

Statusuppdateringar:

Håll ditt team uppdaterat om när du är tillgänglig genom att synkronisera din Slack-status med händelserna i din Google Kalender.

Steg 3: Öka produktiviteten med Doodle

Att planera möten utan tidsmässiga konflikter:

Undvik schemakonflikter genom att skapa en Doodle-Booking Page och koppla den till Google Kalender.

På så sätt kan andra boka tid hos dig utan att det uppstår dubbelbokningar, och du får aviseringar om evenemanget i Slack.

Anpassade mötestider:

Lägg till länken till din Booking Page i din Slack-profil.

På så sätt kan dina teammedlemmar välja de mötestider som passar dem bäst, vilket säkerställer att hänsyn tas till allas tillgänglighet.

Resultat i realtid:

With Group Polls, get omedelbar återkoppling på föreslagna mötestider.

När Google Kalender och Slack är kopplade till varandra kommer detta att reservera tid i ditt teams kalender när en tidpunkt har bekräftats och påminna dem om mötet när det är dags att det ska börja.