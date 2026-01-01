Ir para o conteúdo principal
Guias práticos

Como integrar o Slack ao Google Agenda

Tempo de leitura: 3 minutos
Composite image with Doodle and Google logos

Na cultura moderna do escritório, em que cada minuto conta, todos nós queremos trabalhar de forma mais inteligente, não mais difícil.

Por isso, é fundamental ter uma conexão perfeita entre sua comunicação e o calendário.

O Slack, a plataforma de comunicação da equipe, e o Google Calendar, um dos calendários on-line favoritos do mundo, quando combinados, podem transformar seu fluxo de trabalho em uma máquina bem lubrificada.

Etapa 1: equipar o Slack com o Google Agenda

No Slack, vá até o Diretório de aplicativos.

Encontre o aplicativo Google Calendar e clique em "Adicionar ao Slack".

Volte ao Google Agenda (se necessário) e permita que o aplicativo acesse sua conta do Google Agenda.

Isso permitirá que o Slack sincronize perfeitamente com seu calendário.

Se você trabalha em uma organização maior, talvez seja necessário que sua equipe de TI habilite a conexão.

Etapa 2: Utilizando o poder unificado

Lembretes e alertas:

Nunca mais perca uma reunião importante.

O Slack enviará lembretes e alertas diretamente para seu espaço de trabalho.

Atualizações de status:

Mantenha sua equipe informada sobre sua disponibilidade, sincronizando seu status no Slack com os eventos do Google Agenda.

Etapa 3: Aumentando a produtividade com o Doodle

Agendamento de reuniões sem conflitos:

Elimine conflitos de agendamento criando uma página de agendamento do Doodle e vinculando-a ao Google Calendar.

Isso permitirá que as pessoas reservem um horário com você sem fazer reservas duplas e enviará notificações do evento no Slack.

Horários de reunião personalizados:

Adicione o link da página de agendamento ao seu perfil do Slack.

Isso permite que os membros da sua equipe selecionem os horários de reunião preferidos, garantindo que a disponibilidade de todos seja considerada.

Resultados em tempo real:

Com as Group Polls, obtenha feedback imediato sobre os horários de reunião propostos.

Com o Google Agenda e o Slack conectados, isso bloqueará o calendário da sua equipe quando um horário for confirmado e os lembrará da reunião quando ela estiver prestes a começar.

Compartilhar

Conteúdo relacionado

Photo woman smiling
Agendamento

Doodle - Um Sistema Para Marcar Reunião On-line

Ler artigo
Calendar dark green graphic
Agendamento

Conecte o seu calendário online ao Doodle

Ler artigo
Man in blue shirt (calendar) Graphic
Agendamento

Tenha seu dia por programação com Doodle e Google

Ler artigo

Resolva o problema de agendamento com Doodle