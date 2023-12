Como integrar o Slack ao Google Agenda

Na cultura moderna do escritório, em que cada minuto conta, todos nós queremos trabalhar de forma mais inteligente, não mais difícil.

Por isso, é fundamental ter uma conexão perfeita entre sua comunicação e o calendário.

O Slack, a plataforma de comunicação da equipe, e o Google Calendar, um dos calendários on-line favoritos do mundo, quando combinados, podem transformar seu fluxo de trabalho em uma máquina bem lubrificada.

Experimente o Doodle Configure sua conta gratuita - não é necessário cartão de crédito

Etapa 1: equipar o Slack com o Google Agenda

No Slack, vá até o Diretório de aplicativos.

Encontre o aplicativo Google Calendar e clique em "Adicionar ao Slack".

Volte ao Google Agenda (se necessário) e permita que o aplicativo acesse sua conta do Google Agenda.

Isso permitirá que o Slack sincronize perfeitamente com seu calendário.

Se você trabalha em uma organização maior, talvez seja necessário que sua equipe de TI habilite a conexão.

Etapa 2: Utilizando o poder unificado

Lembretes e alertas:

Nunca mais perca uma reunião importante.

O Slack enviará lembretes e alertas diretamente para seu espaço de trabalho.

Atualizações de status:

Mantenha sua equipe informada sobre sua disponibilidade, sincronizando seu status no Slack com os eventos do Google Agenda.

Etapa 3: Aumentando a produtividade com o Doodle

Agendamento de reuniões sem conflitos:

Elimine conflitos de agendamento criando uma página de agendamento do Doodle e vinculando-a ao Google Calendar.

Isso permitirá que as pessoas reservem um horário com você sem fazer reservas duplas e enviará notificações do evento no Slack.

Horários de reunião personalizados:

Adicione o link da página de agendamento ao seu perfil do Slack.

Isso permite que os membros da sua equipe selecionem os horários de reunião preferidos, garantindo que a disponibilidade de todos seja considerada.

Resultados em tempo real:

Com as Group Polls, obtenha feedback imediato sobre os horários de reunião propostos.

Com o Google Agenda e o Slack conectados, isso bloqueará o calendário da sua equipe quando um horário for confirmado e os lembrará da reunião quando ela estiver prestes a começar.