Como integrar o Slack ao Google Agenda
Na cultura moderna do escritório, em que cada minuto conta, todos nós queremos trabalhar de forma mais inteligente, não mais difícil.
Por isso, é fundamental ter uma conexão perfeita entre sua comunicação e o calendário.
O Slack, a plataforma de comunicação da equipe, e o Google Calendar, um dos calendários on-line favoritos do mundo, quando combinados, podem transformar seu fluxo de trabalho em uma máquina bem lubrificada.
Etapa 1: equipar o Slack com o Google Agenda
No Slack, vá até o Diretório de aplicativos.
Encontre o aplicativo Google Calendar e clique em "Adicionar ao Slack".
Volte ao Google Agenda (se necessário) e permita que o aplicativo acesse sua conta do Google Agenda.
Isso permitirá que o Slack sincronize perfeitamente com seu calendário.
Se você trabalha em uma organização maior, talvez seja necessário que sua equipe de TI habilite a conexão.
Etapa 2: Utilizando o poder unificado
Lembretes e alertas:
Nunca mais perca uma reunião importante.
O Slack enviará lembretes e alertas diretamente para seu espaço de trabalho.
Atualizações de status:
Mantenha sua equipe informada sobre sua disponibilidade, sincronizando seu status no Slack com os eventos do Google Agenda.
Etapa 3: Aumentando a produtividade com o Doodle
Agendamento de reuniões sem conflitos:
Elimine conflitos de agendamento criando uma página de agendamento do Doodle e vinculando-a ao Google Calendar.
Isso permitirá que as pessoas reservem um horário com você sem fazer reservas duplas e enviará notificações do evento no Slack.
Horários de reunião personalizados:
Adicione o link da página de agendamento ao seu perfil do Slack.
Isso permite que os membros da sua equipe selecionem os horários de reunião preferidos, garantindo que a disponibilidade de todos seja considerada.
Resultados em tempo real:
Com as Group Polls, obtenha feedback imediato sobre os horários de reunião propostos.
Com o Google Agenda e o Slack conectados, isso bloqueará o calendário da sua equipe quando um horário for confirmado e os lembrará da reunião quando ela estiver prestes a começar.