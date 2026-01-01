Integration von Slack mit Google Kalender

In der modernen Bürokultur, in der jede Minute zählt, wollen wir alle intelligenter arbeiten, nicht härter.

Aus diesem Grund ist eine nahtlose Verbindung zwischen Ihrer Kommunikation und Ihrem Kalender von entscheidender Bedeutung.

Slack, die Plattform für Teamkommunikation, und Google Calendar, einer der beliebtesten Online-Kalender der Welt, können zusammen Ihren Arbeitsablauf in eine gut funktionierende Maschine verwandeln.

Schritt 1: Slack mit Google Calendar ausstatten

Gehen Sie auf Slack zum App-Verzeichnis.

Suchen Sie die Google Kalender-App und klicken Sie auf "Zu Slack hinzufügen".

Gehen Sie zurück zu Google Calendar (falls erforderlich) und erlauben Sie der App den Zugriff auf Ihr Google Calendar-Konto.

Dadurch kann Slack nahtlos mit Ihrem Kalender synchronisiert werden.

Wenn Sie in einer größeren Organisation arbeiten, müssen Sie möglicherweise Ihr IT-Team bitten, die Verbindung zu aktivieren.

Eine Gruppenumfrage erstellen

Schritt 2: Die vereinheitlichte Leistung nutzen

Erinnerungen und Warnungen:

Verpassen Sie nie wieder ein wichtiges Meeting.

Slack liefert Erinnerungen und Benachrichtigungen direkt an Ihren Arbeitsbereich.

Status-Updates:

Halten Sie Ihr Team über Ihre Verfügbarkeit auf dem Laufenden, indem Sie Ihren Slack-Status mit Ihren Google Kalender-Ereignissen synchronisieren.

Schritt 3: Produktivitätssteigerung mit Doodle

Konfliktfreie Besprechungen planen:

Eine Gruppenumfrage erstellen

Vermeiden Sie Terminkonflikte, indem Sie eine Doodle-Buchungsseite erstellen und diese mit dem Google-Kalender verknüpfen.

Auf diese Weise können Personen Zeit bei Ihnen buchen, ohne dass sie doppelt buchen müssen, und Sie erhalten Benachrichtigungen über das Ereignis in Slack.

Personalisierte Meeting-Zeiten:

Fügen Sie den Link zu Ihrer Buchungsseite zu Ihrem Slack-Profil hinzu.

So können Ihre Teammitglieder ihre bevorzugten Besprechungszeiten auswählen und sicherstellen, dass die Verfügbarkeit aller berücksichtigt wird.

Echtzeitergebnisse:

Mit Gruppenumfragen erhalten Sie sofortiges Feedback zu vorgeschlagenen Besprechungszeiten.

Durch die Verbindung von Google Calendar und Slack wird der Kalender Ihres Teams blockiert, wenn eine Zeit bestätigt wird, und es wird an die Besprechung erinnert, wenn sie kurz bevorsteht.